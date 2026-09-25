Khảo sát thực địa đỉnh Nam Kang Ho Tao

Các thành viên đoàn khảo sát.

Đỉnh Nam Kang Ho Tao cao 2.881 m, nằm trên dãy Hoàng Liên. Với địa hình hiểm trở, nhiều vách đá, suối lớn và quãng đường chinh phục dài, đây là điểm đến được nhiều người yêu thích khám phá, trải nghiệm tìm đến.

Chuyến khảo sát được thực hiện nhằm nhận diện, đánh giá hiện trạng, xác định loại hình và giá trị của các di tích, cảnh quan tại khu vực theo các tiêu chí quy định của Luật Di sản văn hóa; thực hiện kiểm kê, lập danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn.

Rừng cây cổ thụ trên đường khảo sát.

Cung đường đi qua những vách núi dựng đứng.

Hoạt động nằm trong quá trình triển khai Đề án 14 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển giai đoạn 2026 - 2030” và Văn bản 4542/UBND-VX ngày 1/6/2026 của UBND tỉnh về nghiên cứu, khảo sát, xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Thông qua kiểm kê, các cơ quan chuyên môn sẽ có thêm cơ sở đánh giá, nhận diện giá trị di sản, cảnh quan thiên nhiên; nâng cao nhận thức của cộng đồng và chủ thể quản lý, từng bước phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch xanh, bền vững.

Một số hình ảnh đoàn khảo sát chụp trong chuyến đi:

Đoàn đi qua những con đường với đá bám đầy rêu xanh.

Thảm thực vật phong phú và những thác nước hùng vĩ trên cung đường.