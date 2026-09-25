Ấm lòng đêm hội trăng rằm: Hơn 350 trẻ em nghèo, thiếu nhi Khmer ở Vĩnh Long nhận quà Trung thu

Chương trình mang đến một không gian Tết Trung thu vui tươi, rộn rã, đặc biệt chăm lo và tiếp sức cho các em thiếu nhi vùng đồng bào Khmer cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngay từ chiều, không khí Trung thu tại phường Hòa Thuận đã rộn ràng tiếng cười nói. Hàng trăm em nhỏ, trong đó có đông đảo các em học sinh là con em đồng bào dân tộc Khmer, háo hức tập trung để hòa mình vào các hoạt động sinh hoạt tập thể, thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc và xem múa lân rộn rã.

Điểm nhấn của đêm hội là màn diễu hành lồng đèn qua các tuyến đường với sự hỗ trợ trang trí xe từ Chùa Long Hoa, mang đến cho các em một mùa trăng rằm đầy màu sắc và trọn vẹn nghĩa tình.

Ấm áp nghĩa tình tại chương trình văn nghệ chào mừng "Đêm hội Trăng rằm" phường Hòa Thuận.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trọng Khâm, Phó Chủ tịch UBND phường Hoà Thuận, cho biết địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt để mang lại một mùa Trung thu ấm áp, tươi vui cho tất cả trẻ em trên toàn phường, nhất là các em thiếu nhi người đồng bào Khmer và những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi. Sự sẻ chia này mong muốn tiếp thêm động lực để các em vượt khó học giỏi, tự tin bước vào năm học mới.

Ông Nguyễn Trọng Khâm - Phó Chủ tịch UBND phường Hoà Thuận.

Có mặt tại khu vực tổ chức, Bà Thạch Thị Hiệp (65 tuổi, ngụ khóm Đa Cần) không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến không khí náo nhiệt và sự quan tâm chu đáo mà chính quyền địa phương dành cho con cháu mình. Chính những hoạt động chăm lo thiết thực này chính là nguồn động viên lớn lao, mang lại sự ấm áp tinh thần to lớn cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương trong dịp lễ hội trăng rằm.

Trao hơn 350 phần quà và xe đạp cho trẻ em Khmer, trẻ em khó khăn tại phường Hòa Thuận.

Không chỉ là sân chơi tinh thần bổ ích, "Đêm hội Trăng rằm" năm nay tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác chăm sóc trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng hơn 350 phần quà ý nghĩa và 10 chiếc xe đạp đến tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo.

Đêm hội Trăng rằm nơi chắp cánh ước mơ và ký ức tuổi thơ cho trẻ em tại Vĩnh Long.

Sự chung tay của chính quyền, cùng các cơ quan ban ngành, nhà chùa và cộng đồng xã hội trong đêm hội đã thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương và sự bình đẳng, để mỗi dịp Tết Trung thu đi qua, các em thiếu nhi Khmer và trẻ em khó khăn tại Vĩnh Long lại có thêm những ký ức tuổi thơ thật đẹp, ngập tràn niềm vui và hy vọng.