MU tốn bao nhiêu tiền nếu sa thải Carrick

Carrick đang chịu sức ép lớn khi MU chơi tệ. Ảnh: Reuters.

Carrick ký hợp đồng hai năm với MU vào mùa hè vừa qua và được cho là nhận mức lương khoảng 6,5 triệu bảng mỗi năm. Nếu bị sa thải chỉ sau vài tháng, CLB có thể phải đối mặt với khoản bồi thường lớn.

Nhiều đơn vị truyền thông tại Anh cho biết MU có thể tiêu tốn khoảng 8,8 triệu bảng nếu sa thải Carrick. Tuy nhiên, con số cuối cùng còn tùy thuộc vào các điều khoản trong hợp đồng. Thỏa thuận giữa MU và cựu tiền vệ người Anh còn có tùy chọn gia hạn đến mùa hè năm 2029.

Trước đó, "Quỷ đỏ" từng tốn đến 8,2 triệu bảng để đền bù cho người tiền nhiệm Ruben Amorim cùng các cộng sự. Con số này thậm chí có thể cao hơn gấp đôi nếu Amorim không nhanh chóng tìm được công việc mới.

Football Italia cho biết MU khi đó có thể phải chi tới 16,7 triệu bảng để thanh toán phần còn lại trong hợp đồng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, việc Amorim chuyển sang dẫn dắt AC Milan hồi tháng 6 đã giúp đội chủ sân Old Trafford tiết kiệm khoảng 8,5 triệu bảng.

MU tốn bộn tiền khi sa thải Amorim. Ảnh: Reuters.

Áp lực dành cho Carrick xuất hiện khi MU khởi đầu mùa giải 2026/27 thiếu ổn định. Dù giành chiến thắng trước Sabah ở trận mở màn Champions League, "Quỷ đỏ" bị Brighton loại khỏi Carabao Cup với tỷ số 2-3 dù dẫn trước 2-0.

Tại Premier League, chiến thắng 5-2 trước Ipswich Town là lần duy nhất MU giành trọn ba điểm trong năm trận đầu tiên. Trước đó, đội thua Hull City 0-2 và mới nhất bị Fulham cầm hòa ở những phút cuối.

Thất bại 0-1 trong trận derby Manchester trên sân nhà càng khiến sức ép gia tăng. Carrick sẽ có thời gian trong quãng nghỉ quốc tế để tìm cách vực dậy MU trước khi đội bóng lún sâu vào khủng hoảng.

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Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.