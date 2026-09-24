Lê Giang lên trang FIFA sẽ giúp thu hút Việt kiều về ĐTQG?

Lê Giang thi đấu thành công tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Câu chuyện của Patrik Lê Giang được FIFA kể lại không chỉ là hành trình của một thủ môn từ Slovakia trở về quê cha, mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng với những cầu thủ Việt kiều đang đứng trước lựa chọn về Việt Nam thi đấu.

Từ một cậu bé ở Slovakia đến câu chuyện được FIFA kể lại

Điều đặc biệt trong bài viết của FIFA về Lê Giang là câu chuyện không bắt đầu từ những trận đấu của đội tuyển Việt Nam, cũng không bắt đầu bằng những danh hiệu. Nó bắt đầu từ gia đình một cách bình dị.

Lê Giang sinh ra tại Lucenec, Slovakia, lớn lên với người anh trai Emil Le Giang - người mà anh gọi là “người hùng đầu tiên và lớn nhất”. Chính Emil là người đưa cậu em đến với bóng đá. Sau đó, những cái tên như Gianluigi Buffon và Iker Casillas trở thành thần tượng, còn Martin Dubravka trở thành người có ảnh hưởng quan trọng tới quá trình anh bước vào bóng đá chuyên nghiệp.

Nhưng bước ngoặt lớn nhất lại đến khi Lê Giang quyết định sang Việt Nam năm 2023. Từ đây, hành trình tìm kiếm cơ hội khoác áo đội tuyển bắt đầu. Anh phải chờ hơn ba năm, hoàn tất quá trình nhập quốc tịch rồi mới nhận được cuộc gọi triệu tập.

Một chi tiết khác khiến câu chuyện trở nên đặc biệt là cuộc gặp gỡ với Lee Woon-jae. Năm 2002, khi còn là một cậu bé xem World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản qua truyền hình, Lê Giang từng chứng kiến thủ môn Hàn Quốc gây ấn tượng trong trận đấu với Italy. Gần 25 năm sau, Lee Woon-jae trở thành HLV thủ môn của anh tại đội tuyển Việt Nam.

Đó là một câu chuyện gần như có chất điện ảnh: Cậu bé từng nhìn một thủ môn qua màn hình World Cup cuối cùng lại tập luyện cùng chính người đó trong màu áo đội tuyển quốc gia mà mình lựa chọn. Từ đó giống như thể Việt Nam là nơi đã chắp cánh giấc mơ cho Lê Giang.

Và FIFA đã đưa toàn bộ hành trình ấy đến với độc giả bóng đá toàn cầu. Điều này có ý nghĩa nhiều hơn một bài phỏng vấn. Bởi với một cầu thủ Việt kiều, nhìn thấy một người có hành trình tương tự được FIFA kể lại có thể tạo nên một cảm giác rất khác: Trở về Việt Nam có thể giúp chinh phục những giấc mơ cuộc đời.

Lê Giang được bầu là thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Lê Giang có thể trở thành cảm hứng cho cầu thủ Việt kiều

Trong nhiều năm, bóng đá Việt Nam đã có những cầu thủ Việt kiều được chú ý, nhưng câu chuyện của Lê Giang có một điểm đáng giá: Anh cho thấy con đường trở về có thể là một hành trình dài, chứ không phải một quyết định mang tính thời điểm.

Lê Giang không đến Việt Nam và lập tức có suất ở đội tuyển. Anh đến, thi đấu, hòa nhập, chờ đợi, hoàn tất thủ tục pháp lý và tiếp tục tin vào cơ hội của mình. Hơn ba năm chờ đợi vì thế trở thành một phần quan trọng nhất của câu chuyện. Với những cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở châu Âu, Australia, Mỹ hay những nền bóng đá khác, đây có thể là một hình mẫu đáng suy ngẫm.

Họ có thể đặt ra những câu hỏi rất thực tế: Nếu trở về Việt Nam thì cơ hội thi đấu thế nào? Môi trường bóng đá có phù hợp không? Có thể cạnh tranh vị trí hay không? Thủ tục nhập quốc tịch ra sao? Việc trở về có ảnh hưởng đến sự nghiệp đang phát triển ở nước ngoài?

Câu chuyện Lê Giang không thể trả lời tất cả những câu hỏi ấy. Nhưng nó cho thấy ít nhất một điều là nếu chịu cất bước, luôn có một con đường mở lối. Và sức nặng của câu chuyện được tăng lên khi người kể là FIFA.

Một câu chuyện về cầu thủ Việt kiều trở về nếu chỉ xuất hiện trên truyền thông trong nước có thể được xem như một trường hợp cá nhân. Nhưng khi FIFA lựa chọn Lê Giang làm nhân vật, hành trình ấy được đặt vào bức tranh rộng hơn của bóng đá quốc tế. Đó cũng có thể là một hình thức quảng bá rất tự nhiên cho bóng đá Việt Nam.

Thông điệp không cần phải được nói ra thành lời: Những cầu thủ có nguồn gốc Việt Nam vẫn có thể tìm thấy một chương mới trong sự nghiệp quốc tế tại quê hương.

Tất nhiên, sẽ là quá sớm nếu cho rằng câu chuyện của Lê Giang chắc chắn tạo nên một “làn sóng” cầu thủ Việt kiều trở về. Quyết định của mỗi cầu thủ còn phụ thuộc vào chất lượng giải đấu, cơ hội thi đấu, môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ và cách bóng đá Việt Nam xây dựng chính sách dành cho nguồn cầu thủ này. Nhưng dù sao, câu chuyện của Lê Giang trên trang FIFA cũng có thể khiến nhiều cầu thủ gốc Việt mơ ước xuất hiện trên trang chủ LĐBĐ thế giới.