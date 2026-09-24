Dấu ấn Thể thao CAND tại ASIAD 20

Nguyễn Ngọc Trâm và đồng đội "giải cơn khát vàng" cho Thể thao Việt Nam. Ảnh: Tam Ninh

Những dấu ấn trên đấu trường châu lục

Ngày 22/9, khi Đoàn Thể thao Việt Nam chờ đợi tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại ASIAD 20, Nguyễn Ngọc Trâm cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên bước vào trận chung kết kata đồng đội nữ môn Karate tại Toyohashi Gymnasium. Trước đối thủ Iran, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 5-0, qua đó mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Với Nguyễn Ngọc Trâm, chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt. Trung sĩ, cán bộ Công an nhân dân này lần thứ hai giành Huy chương Vàng ASIAD, đều ở nội dung kata đồng đội nữ. Trước đó, Trâm cùng đồng đội từng bước lên bục cao nhất tại ASIAD 19 ở Hàng Châu. Lần trở lại này, cô tiếp tục góp mặt trong đội hình bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Ba nữ võ sĩ Việt Nam với màn trình diễn đem về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: Tam Ninh

Đáng chú ý, Huy chương Vàng tại ASIAD 20 là Huy chương Vàng thứ sáu của Karate Việt Nam tại các kỳ Đại hội thể thao châu Á. Đội kata nữ cũng trở thành đội tuyển đầu tiên của Thể thao Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng ở cùng một nội dung tại hai kỳ ASIAD liên tiếp. Riêng Nguyễn Ngọc Trâm trở thành vận động viên đầu tiên trong lịch sử Thể thao Việt Nam giành Huy chương Vàng ở cùng một nội dung tại hai kỳ ASIAD.

Thành tích ấy đến sau một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Ba vận động viên kata nữ được tập huấn một tháng tại Nhật Bản trước ASIAD 20, tập trung vào việc bảo đảm sức khỏe, hạn chế chấn thương và hoàn thiện kỹ thuật. Trong trận chung kết, dù Nguyễn Ngọc Trâm gặp vấn đề ở đầu gối, cô cùng đồng đội vẫn duy trì sự tập trung để hoàn thành bài thi và giành chiến thắng.

Tấm Huy chương Vàng không chỉ mở đầu bảng thành tích của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 mà còn tạo dấu ấn riêng của Thể thao CAND. Sau chiến thắng, Nguyễn Ngọc Trâm chia sẻ niềm vui khi cùng đồng đội trở thành những người mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam, đồng thời gửi lời động viên tới các vận động viên ở những môn thi đấu tiếp theo.

Video: Bùi Lượng.

Một ngày sau thành công của Karate, dấu ấn Thể thao CAND tiếp tục được thể hiện tại trường bắn. Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy giành Huy chương Đồng nội dung đồng đội nữ 10m súng ngắn hơi. Bộ ba đạt 1.719 điểm, xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Chiếc Huy chương Đồng nội dung đồng đội nữ môn Bắn súng tiếp tục ghi dấu ấn của Thể thao CAND khi có 2/3 vận động viên giành huy chương thuộc biên chế ngành Công an. Thành tích này cho thấy sự đóng góp của Thể thao CAND vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam, đồng thời khắc họa rõ hơn vị thế, bản lĩnh của những người chiến sĩ trên đấu trường châu lục.

Với Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang, tấm Huy chương Đồng ASIAD cũng là sự tiếp nối của một quá trình thi đấu có nhiều kết quả đáng chú ý. Tại SEA Games 33 cuối năm 2025, hai xạ thủ cùng góp mặt trong đội hình Việt Nam giành Huy chương Vàng 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ với 1.711 điểm, phá kỷ lục Đại hội. Thu Vinh sau đó giành Huy chương Vàng cá nhân với 242,7 điểm, đồng thời lập kỷ lục SEA Games; còn Thùy Trang giành Huy chương Bạc cá nhân. Hai xạ thủ cũng cùng đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng 25m súng ngắn đồng đội nữ.

Tại ASIAD 20, thành tích cá nhân của hai xạ thủ có sự khác biệt. Trịnh Thu Vinh đạt 574 điểm, đứng thứ 11 vòng loại 10m súng ngắn hơi nữ và không vào chung kết. Trong khi đó, Nguyễn Thùy Trang đạt 577 điểm, đứng thứ 5 và giành quyền tranh tài ở chung kết. Nữ xạ thủ sau đó xếp thứ 6 chung cuộc.

Lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam, Cục Công tác Đảng Bộ Công an động viên các xạ thủ sau khi giành Huy chương Đồng ASIAD.

Dù chưa thể giành thêm huy chương cá nhân, Thùy Trang nhìn nhận tích cực về tấm Huy chương Đồng đồng đội, đồng thời cho biết đây là Huy chương tại ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp. Phía trước, cô còn được kỳ vọng ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ.

Nhìn từ Karate và Bắn súng, dấu ấn của Thể thao CAND tại ASIAD 20 được thể hiện bằng những thành tích cụ thể. Một vận động viên CAND góp công vào tấm Huy chương Vàng đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam, trong khi hai xạ thủ CAND cùng đồng đội mang về Huy chương Đồng cho Bắn súng. Phía sau những kết quả ấy là quá trình chuẩn bị và xây dựng lực lượng được triển khai trong thời gian dài.

Nền tảng phía sau những tấm huy chương

Nếu những tấm huy chương là phần dễ nhận thấy nhất, thì điều đáng chú ý hơn nằm ở quá trình chuẩn bị để các vận động viên CAND có thể cạnh tranh tại một đấu trường quy tụ những lực lượng mạnh nhất châu lục.

Các nữ võ sĩ "mở hàng vàng" cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: Tam Ninh

Theo định hướng được lãnh đạo Hiệp hội Thể thao CAND chia sẻ, tại ASIAD 20, kỳ vọng của Thể thao CAND không chỉ đặt vào Karate mà còn trải rộng ở các môn Bắn súng, đua thuyền và điền kinh. Đây là những môn đòi hỏi nền tảng thể lực, kỹ thuật, khả năng tập trung và bản lĩnh thi đấu, đồng thời có mối liên hệ với quá trình huấn luyện, rèn luyện thể lực của lực lượng Công an nhân dân.

Trong định hướng phát triển, Thể thao CAND tập trung nguồn lực vào những bộ môn nền tảng như võ thuật, Bắn súng, bơi và điền kinh. Thành tích của Nguyễn Ngọc Trâm và các xạ thủ CAND tại ASIAD 20 cho thấy hiệu quả của việc duy trì lực lượng ở những môn thể thao có tính cạnh tranh cao, đồng thời tạo nguồn vận động viên có khả năng thi đấu ở các giải đấu lớn.

Trường hợp Nguyễn Ngọc Trâm là một ví dụ rõ nét. Sau Huy chương Vàng tại ASIAD 19, nữ vận động viên tiếp tục trở lại với nhiệm vụ bảo vệ thành tích. Lần thứ hai bước vào trận chung kết ASIAD ở cùng một nội dung tạo ra áp lực không nhỏ, nhưng kinh nghiệm thi đấu cùng quá trình chuẩn bị đã giúp Trâm và đồng đội duy trì sự tập trung để hoàn thành mục tiêu.

Không chỉ thành tích chuyên môn, hình ảnh Nguyễn Ngọc Trâm trả lời truyền thông quốc tế bằng tiếng Anh sau khi giành Huy chương Vàng cũng cho thấy một khía cạnh khác của người chiến sĩ - vận động viên CAND. Trên đấu trường quốc tế, sự tự tin, tác phong và khả năng giao tiếp cũng góp phần tạo nên hình ảnh của vận động viên Việt Nam.

Nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh cùng các đồng đội đoạt thêm một Huy chương Đồng cho Thể thao Việt Nam. Ảnh: Tam Ninh

Với Bắn súng, câu chuyện của Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang cho thấy yêu cầu duy trì phong độ qua nhiều giải đấu và từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu lục. Từ những thành tích tại SEA Games đến Huy chương Đồng đồng đội tại ASIAD, hai xạ thủ CAND đang có quá trình tích lũy liên tục. Riêng Thùy Trang từng giành Huy chương Vàng 25m súng ngắn thể thao tại Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á ở Ấn Độ hồi tháng 2/2026.

Những kết quả này cho thấy ASIAD không phải điểm kết thúc của một chu kỳ thi đấu. Mỗi kỳ Đại hội là một lần kiểm nghiệm trình độ, bản lĩnh và khả năng thích ứng của vận động viên trước những đối thủ hàng đầu. Với Thể thao CAND, những kết quả tại ASIAD 20 cũng là cơ sở để tiếp tục đánh giá lực lượng, điều chỉnh công tác huấn luyện và chuẩn bị cho những đấu trường tiếp theo.

Video: Tam Ninh

Từ thảm đấu Karate đến trường bắn, dấu ấn ấy được tạo nên bởi những con người cụ thể và những thành tích cụ thể. Huy chương Vàng của Nguyễn Ngọc Trâm cùng đồng đội và Huy chương Đồng của Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang cùng Bùi Thúy Thu Thủy là những cột mốc nổi bật của Thể thao CAND tại ASIAD 20.

Quan trọng hơn, những thành tích này cho thấy đóng góp của Thể thao CAND không chỉ được đo bằng số lượng huy chương, mà còn ở khả năng xây dựng lực lượng, duy trì thành tích qua các kỳ Đại hội và đưa hình ảnh người chiến sĩ - vận động viên CAND đến với đấu trường thể thao lớn của châu lục.