Võ sĩ Bắc Ninh Nguyễn Thị Thu Thủy giành Huy chương Đồng ASIAD 2026

Trận đấu giữa võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (bên trái) với võ sĩ đến từ Kazakhstan.

Tiếp tục các nội dung thi đấu tại ASIAD 2026, chiều 23/9, tại thành phố Nagoya (Nhật Bản), võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy bước vào trận đấu ở nội dung tán thủ nữ, hạng 60kg. Ở trận 1 (vòng loại), võ sĩ quê Bắc Ninh thi đấu giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đối thủ đến từ Kazakhstan. Trận 2, tranh Huy chương Đồng, với những cú ra đòn hiểm hóc, đối thủ đến từ Turkmenistan bị thua knock-out.

Ở trận bán kết tranh Huy chương Bạc, dù đã thi đấu rất cố gắng song nữ võ sĩ Việt Nam không thể giành chiến thắng trước vận động viên người Trung Quốc. Với kết quả này, Nguyễn Thị Thu Thủy giành Huy chương Đồng. Dù có chút tiếc nuối nhưng kết quả tại ASIAD 2026 tiếp tục ghi nhận thành tích thi đấu của võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy trên đấu trường châu lục.

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy giành Huy chương Đồng nội dung tán thủ nữ hạng 60kg.

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy sinh năm 1998, quê ở xã Ngọc Châu (cũ), nay là xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh. Cô từng giành nhiều Huy chương Vàng tại các giải đấu châu Á và thế giới. Tấm Huy chương Đồng tại ASIAD 2026 tiếp tục bổ sung vào thành tích thi đấu quốc tế của Nguyễn Thị Thu Thủy, đồng thời góp phần vào thành tích của đội tuyển wushu Việt Nam tại Đại hội.

Được biết, thành phố Bắc Ninh có 3 vận động viên vinh dự nằm trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2026, gồm: Nguyễn Thị Oanh (môn điền kinh), Nguyễn Thị Thu Thủy (môn wushu), Đỗ Ngọc Linh (môn vật).