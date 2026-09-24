Man Utd bán cỏ Old Trafford giá 125 bảng, mở bán cho fan trên toàn thế giới

"Nhà hát của những giấc mơ" vừa được thay mới mặt sân lần đầu tiên sau 14 năm. Phần cỏ cũ được cắt thành những mảnh 7cm x 7cm, bảo quản trong hộp màu đen có hình ảnh sân Old Trafford và vận chuyển tới người hâm mộ trên toàn thế giới.

Manchester United cho biết các thành viên câu lạc bộ và người sở hữu vé mùa được quyền truy cập sớm vào sản phẩm. Câu lạc bộ quảng bá đây là "một vật phẩm sưu tầm độc nhất vô nhị", giúp người hâm mộ lưu giữ kỷ niệm về những trận đấu tại sân nhà.

Khoảng 96% mặt sân Old Trafford là cỏ tự nhiên, trong khi 4% còn lại là sợi nhân tạo được dệt sâu vào mặt sân.

Đây không phải lần đầu Manchester United bán cỏ sân nhà.

Trước mùa giải 2012/13, câu lạc bộ từng bán các khối cỏ cũ cho người hâm mộ và cho biết sáng kiến này nhận được phản hồi tích cực.

Manchester United đang bán những mẩu cỏ nhỏ từ sân Old Trafford với giá 125 bảng Anh mỗi mẩu. Ảnh: Getty

Barcelona trước đây cũng từng bán cỏ cũ từ sân NouCamp với giá lên tới khoảng 360 bảng để gây quỹ cho dự án cải tạo sân vận động trị giá 1,3 tỷ bảng. Arsenal cũng từng bán các phần sân Highbury cho người hâm mộ với giá 25 bảng vào năm 2006.

Động thái bán cỏ Old Trafford diễn ra trong bối cảnh Manchester United đang chuẩn bị cho dự án sân vận động mới có sức chứa 100.000 chỗ ngồi, cách sân hiện tại khoảng 350 mét. Câu lạc bộ đã chi 63,5 triệu bảng để mua đất phục vụ dự án này.

Ảnh: Manchester United

Về tài chính, Manchester United ghi nhận doanh thu kỷ lục 677,6 triệu bảng nhưng vẫn báo lỗ 47 triệu bảng trước thuế trong mùa giải 2025/26.

Tổng khoản nợ của câu lạc bộ hiện ở mức khoảng 1,6 tỷ bảng.

Đó là khoản nợ tồn đọng lâu năm trị giá 577,6 triệu bảng, United còn có các khoản nợ phải trả là 473,9 triệu bảng (trong đó khoảng 355,5 triệu bảng liên quan đến phí chuyển nhượng) và 110 triệu bảng còn nợ trên tổng hạn mức tín dụng.

Giám đốc điều hành Omar Berrada cho biết Manchester United sẽ tiếp tục áp dụng "phương pháp có kỷ luật" trong chi tiêu, trong bối cảnh người hâm mộ vẫn tổ chức các cuộc biểu tình phản đối ban lãnh đạo câu lạc bộ.