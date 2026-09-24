Huy chương Bạc đầu tiên giúp đoàn Việt Nam leo lên hạng 18 ASIAD 2026

Hôm nay 24-9, ngày thi đấu chính thức thứ năm của Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026, đoàn Việt Nam tranh tài ở 13 môn thi.

Đáng chú ý trên thảm đấu wushu, Đinh Văn Tâm sau khi xuất sắc vào chung kết đối kháng hạng 56kg nam đã không thể tạo bất ngờ trước Ou Jiaming của Trung Quốc, qua đó giành huy chương Bạc.

Võ sỹ wushu hạng 56kg nam Đinh Văn Tâm giành huy chương Bạc

Đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng cho Đinh Văn Tâm (Ảnh: Quý Lượng)

Đây là huy chương Bạc đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD 2026. Đáng chú ý, tấm huy chương Bạc này giúp đoàn Việt Nam (1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 10 huy chương Đồng) vượt qua Myanmar, Jordan để leo lên hạng 18/46 trên bảng tổng sắp huy chương, tính tới 13h30 ngày 24-9.

Cũng trong buổi sáng nay, Việt Nam có thêm 2 huy chương Đồng từ môn rowing nhờ công nhóm Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông (thuyền bốn nữ một mái chèo) và cặp Trần Thị Tú Uyên - Phạm Thị Bích Ngọc nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng.

Rowing giành 2 huy chương Đồng trong buổi sáng 24-9

Trong khi đó, bắn súng gây nuối tiếc khi đương kim vô địch Phạm Quang Huy không thể bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng 10m súng ngắn hơi nam cá nhân giành tại Á vận hội 4 năm trước.

Cụ thể tại vòng loại, Quang Huy chỉ đạt 570 điểm, xếp hạng 28. Đồng đội của anh - Lại Công Minh thi đấu tốt, giành 571 điểm và xếp hạng 7 chung cuộc vòng loại, giành quyền vào bắn chung kết.