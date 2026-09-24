Kiệt sức giành HCĐ, VĐV Rowing Việt Nam lên cáng cứu thương ở Asiad

Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc là 2 VĐV tranh tài ở nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng môn Rowing tại Asiad 20.

Cặp đôi tay chèo của Việt Nam về đích thứ 3 với thành tích với thành tích 7 phút 02 giây 68. Ngay khi hoàn thành cuộc đua đầy khắc nghiệt, Phạm Thị Bích Ngọc có biểu hiện kiệt sức ngay trên thuyền.

Cô bị kiệt sức sau cuộc đua hao tổn thể lực.

Phạm Thị Bích Ngọc được đội ngũ y tế và ban huấn luyện chăm sóc ngay sau khi lên bờ.

Cô không thể tự di chuyển.

Tay chèo Việt Nam đã chiến đấu hết khả năng. Tại Asiad 20, các VĐV Rowing Việt Nam đối mặt khó khăn khi lịch thi đấu bất ngờ bị dồn từ 5 ngày xuống còn 2 ngày do ảnh hưởng của mưa bão.

Bích Ngọc được đưa lên cáng cứu thương để đội ngũ y tế sơ cứu.

Đinh Thị Thu Uyên trên bục nhận huy chương có hành động ăn mừng huy chương gây xúc động.

Sau khi hồi sức, Bích Ngọc cùng đồng đội được Trưởng Đoàn Nguyễn Hồng Minh thăm hỏi sức khỏe. Ông Hồng Minh cũng trao thưởng cho 2 VĐV giành HCĐ

Ảnh - Video: Tam Ninh