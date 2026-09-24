Bảng vàng triệu USD của Himass, Tanvuu trước khi bị PUBG cấm vĩnh viễn

Infographic

ZNews | eSports

Vô địch thế giới

PUBG Global Championship

2019

Gen.G

Hàn Quốc

2021

NewHappy

Trung Quốc

2022

Natus Vincere

Châu Âu

2023

Danawa e-sports

Hàn Quốc

2024

The Expendables

Việt Nam

TanVuu

2025

Full Sense

Thái Lan

The Expendables của TanVuu là đội Việt Nam đầu tiên vô địch thế giới PUBG.

Cúp các quốc gia

PUBG Nations Cup

2019

Nga

2022

Anh

MVP: vard

2023

Hàn Quốc

MVP: seoul

2024

Hàn Quốc

2025

Việt Nam

MVP: Himass

Himass · TanVuu

2026

Brazil

MVP: sparkingg

Việt Nam là một trong năm quốc gia từng vô địch PNC. Himass là MVP của lần lên ngôi 2025.

Top tiền thưởng mọi thời

Tiền cá nhân, USD · Esports Earnings

Ngưỡng vào top 25: khoảng 465K

Việt Nam xếp thứ 6 thế giới về tổng tiền thưởng PUBG, khoảng 2,73 triệu USD. Hai cái tên dưới đây góp mặt ở hai bảng vàng danh giá nhất của bộ môn.

ZNews | eSports

Infographic · Himass

Hồ sơ tuyển thủ

Himass

Lã Phương Tiến Đạt, sinh năm 2003

CES

CERBERUS Esports

2021–2024

AL

Anyone's Legend

Từ 2025

Đội tuyển Việt Nam

PNC 2023–2026

14

chức vô địch

7

danh hiệu MVP

24

lần dự giải cấp S

1,19 triệu

USD thưởng đội

27/7/2025 · Seoul

Vô địch và MVP PUBG Nations Cup 2025

302.855 USD

Cùng đội tuyển Việt Nam lập kỷ lục 216 điểm. Himass có 44 lần hạ gục và 7.935 sát thương qua ba ngày chung kết.

26/5/2024

Vô địch và MVP PUBG Global Series 3

100.000 USD

Chức vô địch cấp S đầu tiên trong sự nghiệp, giành cùng CERBERUS Esports, kèm danh hiệu MVP giải.

2022–2026

Năm lần vô địch PUBG Vietnam Series

5 cúp

Spring 2022, Spring 2023, Phase 2 năm 2024, Fall 2025 và Phase 1 năm 2026, qua hai màu áo CES và Anyone's Legend.

Bảng thành tích

Tất cả · 36

Vô địch · 14

Cấp S · 24

Ngày

Kết quả

Giải đấu

Cấp

Đội

Thưởng đội, USD

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Danh hiệu cá nhân

MVP giải

PUBG Nations Cup 2025

Không ghi riêng

MVP giải

PUBG Global Series 3, 2024

Không ghi riêng

MVP nhánh thắng, nhiều hạ gục nhất vòng bảng và nhánh thắng

PUBG Global Series 2, 2023

30.000 USD

MVP, Grenade Master, Best Voted Moment

PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 1

1.900 USD

Nhiều hạ gục nhất ngày thi đấu chính

PUBG SEA Invitational 2022

700 USD

MVP

PUBG Vietnam Series 2026 Phase 1

500 USD

MVP, nhiều hạ gục nhất

PUBG Vietnam Series 2025 Fall

492 USD

MVP và nhiều hạ gục nhất tuần 2

Nimo Pro Series 2021

174 USD

Tổng thưởng cá nhân được ghi nhận: khoảng 34.000 USD

ZNews | eSports

Infographic · TanVuu

Hồ sơ tuyển thủ

TanVuu

Trần Tấn Vũ, sinh năm 2005

EMI

EMI Esport

2022–2023

TE

The Expendables

Từ 2/2023, nay là GAM x TE

Đội tuyển Việt Nam

PNC 2025–2026

7

chức vô địch

1

chức vô địch thế giới

18

lần dự giải cấp S

1,41 triệu

USD thưởng đội

22/12/2024 · Kuala Lumpur

Vô địch thế giới PUBG Global Championship 2024

593.447 USD

Kém T1 36 điểm trước ngày cuối, The Expendables thắng hai ván liên tiếp và về nhất với 141 điểm, hơn Kwangdong Freecs và TSM 2 điểm.

27/7/2025 · Seoul

Vô địch PUBG Nations Cup 2025

302.855 USD

Cùng Himass, Delwyn, Sololzy và HLV DjChip đưa Việt Nam lần đầu vô địch PNC.

8/2026

Á quân Games of the Future, MVP chung kết PGS

120.000 USD

Á quân Games of the Future 2026 cùng GAM x TE, rồi nhận MVP chung kết PGS 2026 Circuit 3 kèm 10.000 USD thưởng riêng.

Bảng thành tích

Tất cả · 23

Vô địch · 7

Cấp S · 18

Ngày

Kết quả

Giải đấu

Cấp

Đội

Thưởng đội, USD

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Danh hiệu cá nhân

MVP chung kết

PGS 2026 Circuit 3 — Series Final

10.000 USD

MVP

PUBG Vietnam Series 2025 Spring

Không ghi riêng

MVP PVS 2025 Spring được ghi nhận riêng; ở giải cấp A này TE xếp thứ ba nên giải không nằm trong bảng thành tích.

Dữ liệu: Liquidpedia, PUBG