Bảng vàng triệu USD của Himass, Tanvuu trước khi bị PUBG cấm vĩnh viễn
Himass từng được gọi là "GOAT" của PUBG đương đại khi duy trì thành tích đỉnh cao và khả năng gánh đội. Tanvuu trẻ tuổi, nhưng gần như có mọi danh hiệu trong tay.
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ZNews | eSports
Vô địch thế giới
PUBG Global Championship
2019
Gen.G
Hàn Quốc
2021
NewHappy
Trung Quốc
2022
Natus Vincere
Châu Âu
2023
Danawa e-sports
Hàn Quốc
2024
The Expendables
Việt Nam
TanVuu
2025
Full Sense
Thái Lan
The Expendables của TanVuu là đội Việt Nam đầu tiên vô địch thế giới PUBG.
Cúp các quốc gia
PUBG Nations Cup
2019
Nga
2022
Anh
MVP: vard
2023
Hàn Quốc
MVP: seoul
2024
Hàn Quốc
2025
Việt Nam
MVP: Himass
Himass · TanVuu
2026
Brazil
MVP: sparkingg
Việt Nam là một trong năm quốc gia từng vô địch PNC. Himass là MVP của lần lên ngôi 2025.
Top tiền thưởng mọi thời
Tiền cá nhân, USD · Esports Earnings
Ngưỡng vào top 25: khoảng 465K
Việt Nam xếp thứ 6 thế giới về tổng tiền thưởng PUBG, khoảng 2,73 triệu USD. Hai cái tên dưới đây góp mặt ở hai bảng vàng danh giá nhất của bộ môn.
ZNews | eSports
Infographic · Himass
Hồ sơ tuyển thủ
Himass
Lã Phương Tiến Đạt, sinh năm 2003
CES
CERBERUS Esports
2021–2024
AL
Anyone's Legend
Từ 2025
Đội tuyển Việt Nam
PNC 2023–2026
14
chức vô địch
7
danh hiệu MVP
24
lần dự giải cấp S
1,19 triệu
USD thưởng đội
27/7/2025 · Seoul
Vô địch và MVP PUBG Nations Cup 2025
302.855 USD
Cùng đội tuyển Việt Nam lập kỷ lục 216 điểm. Himass có 44 lần hạ gục và 7.935 sát thương qua ba ngày chung kết.
26/5/2024
Vô địch và MVP PUBG Global Series 3
100.000 USD
Chức vô địch cấp S đầu tiên trong sự nghiệp, giành cùng CERBERUS Esports, kèm danh hiệu MVP giải.
2022–2026
Năm lần vô địch PUBG Vietnam Series
5 cúp
Spring 2022, Spring 2023, Phase 2 năm 2024, Fall 2025 và Phase 1 năm 2026, qua hai màu áo CES và Anyone's Legend.
Bảng thành tích
Tất cả · 36
Vô địch · 14
Cấp S · 24
Ngày
Kết quả
Giải đấu
Cấp
Đội
Thưởng đội, USD
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Danh hiệu cá nhân
MVP giải
PUBG Nations Cup 2025
Không ghi riêng
MVP giải
PUBG Global Series 3, 2024
Không ghi riêng
MVP nhánh thắng, nhiều hạ gục nhất vòng bảng và nhánh thắng
PUBG Global Series 2, 2023
30.000 USD
MVP, Grenade Master, Best Voted Moment
PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 1
1.900 USD
Nhiều hạ gục nhất ngày thi đấu chính
PUBG SEA Invitational 2022
700 USD
MVP
PUBG Vietnam Series 2026 Phase 1
500 USD
MVP, nhiều hạ gục nhất
PUBG Vietnam Series 2025 Fall
492 USD
MVP và nhiều hạ gục nhất tuần 2
Nimo Pro Series 2021
174 USD
Tổng thưởng cá nhân được ghi nhận: khoảng 34.000 USD
ZNews | eSports
Infographic · TanVuu
Hồ sơ tuyển thủ
TanVuu
Trần Tấn Vũ, sinh năm 2005
EMI
EMI Esport
2022–2023
TE
The Expendables
Từ 2/2023, nay là GAM x TE
Đội tuyển Việt Nam
PNC 2025–2026
7
chức vô địch
1
chức vô địch thế giới
18
lần dự giải cấp S
1,41 triệu
USD thưởng đội
22/12/2024 · Kuala Lumpur
Vô địch thế giới PUBG Global Championship 2024
593.447 USD
Kém T1 36 điểm trước ngày cuối, The Expendables thắng hai ván liên tiếp và về nhất với 141 điểm, hơn Kwangdong Freecs và TSM 2 điểm.
27/7/2025 · Seoul
Vô địch PUBG Nations Cup 2025
302.855 USD
Cùng Himass, Delwyn, Sololzy và HLV DjChip đưa Việt Nam lần đầu vô địch PNC.
8/2026
Á quân Games of the Future, MVP chung kết PGS
120.000 USD
Á quân Games of the Future 2026 cùng GAM x TE, rồi nhận MVP chung kết PGS 2026 Circuit 3 kèm 10.000 USD thưởng riêng.
Bảng thành tích
Tất cả · 23
Vô địch · 7
Cấp S · 18
Ngày
Kết quả
Giải đấu
Cấp
Đội
Thưởng đội, USD
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Danh hiệu cá nhân
MVP chung kết
PGS 2026 Circuit 3 — Series Final
10.000 USD
MVP
PUBG Vietnam Series 2025 Spring
Không ghi riêng
MVP PVS 2025 Spring được ghi nhận riêng; ở giải cấp A này TE xếp thứ ba nên giải không nằm trong bảng thành tích.
Dữ liệu: Liquidpedia, PUBG
Nguồn Znews: https://tech.zingnews.vn/bang-vang-trieu-usd-cua-himass-tanvuu-truoc-khi-bi-pubg-cam-vinh-vien-post1685163.html