Nhận định Na Uy vs Đan Mạch, 01h45 ngày 25/9: Bắn hạ 'lính chì'

Nhận định trước trận Na Uy vs Đan Mạch

Na Uy bước vào Nations League 2026/27 với tâm thế hoàn toàn khác so với trước đây. Lần đầu tiên góp mặt ở League A sau khi giành quyền thăng hạng từ League B mùa 2024-25, thầy trò Stale Solbakken còn mang theo hào quang từ một kỳ World Cup đáng nhớ, nơi họ vượt qua Bờ Biển Ngà rồi hạ gục cả Brazil trước khi dừng bước ở tứ kết bởi bàn thắng phút 93 của Jude Bellingham trước Anh.

Cuộc so tài với Đan Mạch chỉ là trận đầu tiên trong chuỗi 4 trận liên tiếp của Na Uy ở đợt tập trung này. Sau khi tiếp Đan Mạch, đoàn quân của HLV Solbakken sẽ đón tiếp đương kim vô địch Bồ Đào Nha ngay tại Ullevaal vào ngày 27/9, trước khi làm khách của Xứ Wales và Bồ Đào Nha ở đầu tháng 10. Trong một bảng đấu League A khốc liệt, quy tụ cả Bồ Đào Nha lẫn Xứ Wales, việc giành trọn 3 điểm trước Đan Mạch ở ngày ra quân là nhiệm vụ bắt buộc với Na Uy.

Ở phía đối diện, Đan Mạch đến Oslo với tâm trạng không mấy dễ chịu. Thất bại trên chấm luân lưu trước Cộng hòa Séc ở vòng play-off khiến "những chú lính chì" lỡ hẹn với World Cup 2026, một kết quả gây bất ngờ cho một đội bóng vốn không thiếu chất lượng trong đội hình.

Kể từ đó, đoàn quân của HLV Brian Riemer chỉ có đúng hai trận giao hữu để chuẩn bị, hòa 0-0 trước CHDC Congo rồi thắng ngược Ukraine 2-1. Đan Mạch cũng sẽ thi đấu bốn trận trong đợt FIFA Days này, tiếp Wales ngay cuối tháng 9 trước khi lần lượt đón Bồ Đào Nha và làm khách của Xứ Wales ở đầu tháng sau.

Với Na Uy, đây là cơ hội để khẳng định vị thế một thế lực mới của bóng đá châu Âu ngay từ trận ra quân ở League A. Còn với Đan Mạch, một khởi đầu thuận lợi sẽ giúp họ xoa dịu phần nào nỗi thất vọng từ việc vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phong độ, lịch sử đối đầu Na Uy vs Đan Mạch

Na Uy sở hữu bảng thành tích khá ấn tượng tại Nations League, khi thắng tới 14 trong số 24 trận từng thi đấu, chỉ để thua vỏn vẹn 6 lần. Đó là một trong những lý do khiến đội bóng của Solbakken được xem là ứng viên đáng gờm ngay trong lần đầu góp mặt ở League A.

Trong khi đó, Đan Mạch lại là gương mặt quen thuộc của hạng đấu cao nhất Nations League, khi đã góp mặt ở League A trong cả ba kỳ giải gần nhất, thậm chí từng vào tới tứ kết mùa 2024/25. Kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường này rõ ràng nghiêng về phía đội khách.

Đan Mạch (áo đỏ) có điểm tựa từ thành tích đối đầu với Na Uy trong quá khứ.

Xét về lịch sử đối đầu, đây lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 89 lần, và Đan Mạch đang áp đảo với 55 chiến thắng, so với 20 trận thắng của Na Uy, cùng 14 trận hòa. Những con số ấy cho thấy, dù đang có phong độ tốt hơn ở thời điểm hiện tại, Na Uy vẫn cần phải xóa bỏ một quá khứ đối đầu không mấy dễ chịu trước đối thủ vùng Scandinavia.

Điểm tựa lớn nhất của Na Uy lúc này chính là sức mạnh tấn công. Ngoài việc sở hữu chân sút lợi hại Erling Haaland, đội bóng của Solbakken còn có Martin Odegaard, người đang chơi cực hay trong màu áo Arsenal, cùng những nhân tố trẻ như Antonio Nusa hay Oscar Bobb. Ngược lại, Đan Mạch dù có thể áp đảo những đối thủ yếu hơn nhưng lại tỏ ra thiếu chắc chắn trước các đội mạnh, bằng chứng là trận thua tới 4 bàn trên đất Scotland gần đây.

Thông tin lực lượng Na Uy vs Đan Mạch

Trận này, Na Uy sẽ không có tiền đạo Alexander Sorloth do chấn thương, nhưng những nhân tố quan trọng nhất vẫn sẵn sàng. Odegaard, Haaland và Sander Berge đều có thể ra sân ngay từ đầu.

Odegaard nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò nhạc trưởng ở hàng tiền vệ ba người, trong khi Haaland đương nhiên dẫn đầu hàng công. Oscar Bobb và Antonio Nusa có thể được bố trí ở hai cánh, tạo thành bộ ba tấn công giàu tốc độ và khả năng gây đột biến.

Bên phía Đan Mạch, chấn thương của Andreas Christensen là tổn thất đáng kể cho hàng thủ. Mathias Jensen cũng vắng mặt sau khi không thi đấu cho Brentford trong thời gian qua. Jens Stage và Will Osula nằm trong số những cầu thủ khác được xác nhận không thể góp mặt.

Haaland và đồng đội đang tràn đầy hưng phấn sau một kỳ World Cup thành công.

Ở vị trí thủ môn, Đan Mạch đang bước vào giai đoạn chuyển giao sau khi Kasper Schmeichel tuyên bố giã từ đội tuyển. Mads Hermansen của West Ham được đánh giá có khả năng được trao suất bắt chính trong trận đấu tại Oslo.

Hậu vệ Alexander Bah đã trở lại sau chấn thương và có thể xuất phát bên cánh phải của Đan Mạch. Cầu thủ chạy cánh đang khoác áo Manchester United Patrick Dorgu nhiều khả năng đảm nhiệm hành lang trái, trong khi Rasmus Hojlund gần như chắc chắn sẽ dẫn đầu hàng công của đội khách.

Nhìn chung, lợi thế sân nhà, phong độ hưng phấn sau World Cup và đặc biệt là sự hiện diện của "sát thủ" Haaland đang đạt phong độ tốt khiến Na Uy được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này. Đan Mạch, với hàng thủ còn nhiều xáo trộn và vừa trải qua một kỳ chuẩn bị không trọn vẹn, nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn lớn trước sức tấn công của đội chủ nhà. Với tương quan như thế, việc Na Uy đánh bại “những chú lính chì” có lẽ là kịch bản dễ xảy ra đêm nay.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Đan Mạch Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Bobb, Haaland, Nusa Đan Mạch: Hermansen; Bah, Andersen, Kristensen, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Froholdt; Isaksen, Hojlund, Dorgu

Dự đoán tỷ số: Na Uy 2-1 Đan Mạch