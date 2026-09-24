Động viên U23 và tuyển nữ Việt Nam trước thử thách tứ kết ASIAD 2026

Trước những thử thách lớn tại vòng tứ kết môn bóng đá nữ và nam ASIAD 2026, ngày 24-9, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Ban chấp hành và Thường trực VFF trao đổi, động viên ban huấn luyện cùng toàn thể cầu thủ.

Trong phần trao đổi với HLV trưởng Hoàng Văn Phúc (đội tuyển nữ Việt Nam), ông Trần Quốc Tuấn đã nghe báo cáo về tình hình sức khỏe, thể lực cũng như tâm lý của các cầu thủ sau chuỗi trận căng thẳng tại vòng bảng. Chủ tịch VFF đánh giá cao tinh thần nỗ lực của toàn đội, đồng thời lưu ý ban huấn luyện tiếp tục quan tâm, chăm sóc và giải tỏa áp lực cho các tuyển thủ trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng.

Tuyển nữ Việt Nam tích cực tập luyện cho trận tứ kết ASIAD 2026 gặp Trung Quốc

Liên quan kế hoạch chuẩn bị trận tứ kết, ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh rằng càng đi sâu vào các vòng trong, đối thủ sẽ càng “nặng ký” và đòi hỏi bản lĩnh cao hơn. Vì vậy, toàn đội cần giữ vững sự tập trung cao độ, tuân thủ chặt chẽ chiến thuật và chỉ đạo từ ban huấn luyện.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Chủ tịch đặc biệt lưu ý ban huấn luyện và các cầu thủ chú ý bảo toàn lực lượng, giữ vững tinh thần thi đấu thoải mái, tự tin, phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Thay mặt Ban chấp hành VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc tới toàn thể đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu quyết tâm, cống hiến một trận đấu hay và đạt kết quả tốt nhất ở trận tứ kết.

Trước đó, VFF đã thưởng 500 triệu đồng nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương thành tích vào bán kết ASIAD của Bích Thùy cùng đồng đội.

Bên lề buổi tập trước trận tứ kết, tiền vệ Dương Thị Vân đánh giá: "Đối thủ Trung Quốc hơn chúng ta về nhiều mặt, từ thể hình, thể lực đến kỹ chiến thuật. Tuy nhiên, điều đó không làm chúng tôi nản lòng. Toàn đội sẽ bước vào trận đấu với tâm lý và quyết tâm cao nhất để có thể giành được kết quả tốt nhất".

U23 Việt Nam sẵn sàng đối diện thử thách mang tên U23 Hàn Quốc tại tứ kết

Cũng trong ngày 24-9, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gửi lời động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần tới đội tuyển U23 Việt Nam, trước trận tứ kết gặp Hàn Quốc.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể đội tuyển U23 Việt Nam, cùng sự nỗ lực và tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ qua từng trận đấu ở vòng bảng.

Trong bối cảnh U23 Việt Nam sắp đối đầu đối thủ hàng đầu châu lục như Hàn Quốc, ông Trần Quốc Tuấn lưu ý toàn đội cần bước vào trận đấu với tinh thần thoải mái, tự tin, chủ động và kỷ luật, biến áp lực thành động lực để thể hiện tốt nhất về chuyên môn.

Lịch thi đấu tứ kết:

13h ngày 25-9: Đội tuyển nữ Việt Nam - đội tuyển nữ Trung Quốc

17h30 ngày 25-9: U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc