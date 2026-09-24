U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Kiểm chứng sức mạnh nhà ĐKVĐ

U23 Hàn Quốc bước vào trận tứ kết với mạch toàn thắng ở bảng D (thắng Qatar 4 - 1, và đánh bại Saudi Arabia 2 - 0). Điều đó cho thấy, ở đấu trường ASIAD 2026, U23 Hàn Quốc đã "lột xác" thành một thế lực hoàn toàn khác với U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á cách đây 8 tháng.

Màn tái đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tại tứ kết ASIAD 20 rất được chú ý. Ảnh: AFC

Tại ASIAD, U23 Hàn Quốc đang là ĐKVĐ. Họ cũng đang thống trị đấu trường này khi có 3 tấm HCV liên tiếp. Đội bóng xứ Kim chi đang hướng tới chức vô địch ASIAD thứ 4 liên tiếp khi bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở nước ngoài. Đáng chú ý, HLV Lee Min-sung còn tận dụng cả 3 suất cầu thủ trên 23 tuổi. Cả Lee Ki-hyeok (Gangwon), Um Ji-sung (Swansea City) và Yang Hyun-jun (Celtic) đều là những cầu thủ từng thi đấu tại World Cup để bổ sung kinh nghiệm cho tuyến giữa và sức đột phá ở hàng công.

Hàn Quốc từng 6 lần đăng quang ở môn bóng đá nam ASIAD, trong đó có ba kỳ gần nhất 2014, 2018 và 2022.

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và K.League, đại diện Đông Bắc Á được đánh giá vượt trội về đẳng cấp và thực sự là thử thách “cực đại” với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại tứ kết.

Theo thống kê, trong nhiều năm, cứ nhắc đến Hàn Quốc là bóng đá trẻ Việt Nam lại nghĩ ngay đến một khoảng cách khó san lấp. Thể lực sung mãn cùng đẳng cấp vượt trội của đại diện Đông Bắc Á luôn giúp họ rời sân với những chiến thắng dễ dàng.

Tại đấu trường ASIAD, Hàn Quốc toàn thắng trước Việt Nam trong các kỳ trước đây (vòng bảng 1998, vòng bảng 2006 và bán kết 2018).

Nhưng tại vòng bảng U23 châu Á 2022 trên đất Uzbekistan, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều khi U23 Việt Nam có thể cầm hòa Hàn Quốc 1 - 1. Đây là trận đấu đầu tiên hai đội không phân thắng bại ở một giải đấu chính thức cấp châu lục. Điều đó cho thấy một điều là khoảng cách trình độ giữa hai đội đã không còn là hố sâu như trước.

Đến tháng 1/2026, sự tự tin của bóng đá trẻ Việt Nam trước Hàn Quốc đã được chứng minh. Tại trận tranh huy chương đồng U23 châu Á 2026 trên đất Saudi Arabia, U23 Việt Nam và Hàn Quốc tạo nên một trong những cuộc rượt đuổi kịch tính bậc nhất giải đấu. Các cầu thủ Việt Nam 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng Hàn Quốc đều gỡ hòa, với bàn thắng san hòa tỷ số 2 - 2 ở phút bù giờ thứ 7 của hiệp 2. Hai đội bất phân thắng bại sau 120 phút và phải bước vào loạt luân lưu. Tại đây, U23 Việt Nam đã tạo nên cú sốc lớn khi giành chiến thắng chung cuộc 7 - 6. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Việt Nam khi đối đầu Hàn Quốc ở cấp độ U23.

Trong lần tái ngộ này, U23 Hàn Quốc đang rất muốn đòi lại món nợ, còn U23 Việt Nam chắc chắn muốn chứng minh chiến thắng trước đó không phải ngẫu nhiên.

Lần so tài này giữa hai đội, tuyển U23 Việt Nam có nhiều sự thay đổi so với VCK U23 châu Á hồi đầu năm. Những chiến binh sao vàng không có HLV Kim Sang-sik chỉ đạo trực tiếp khi bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia đá FIFA ASEAN Cup 2026. Lực lượng cũng thay đổi rất nhiều vắng những cầu thủ quan trọng như Đình Bắc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Nhật Minh, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh hay Trần Trung Kiên.

U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, đứng ở vị trí thứ 2. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh ghi 3 bàn và để thủng lưới 3 lần. Thất bại trước Uzbekistan lượt trận cuối vòng bảng thực sự là kết quả không như mong đợi.

U23 Hàn Quốc tiếp tục cho thấy họ là ứng cử viên vô địch hàng đầu. Thử thách phía trước vì thế không hề nhỏ với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Nhưng khác với những cuộc đối đầu một chiều trước đây giữa hai đội, U23 Việt Nam bước vào trận tứ kết tại Nagoya với một điểm tựa tinh thần khi đã từng đứng vững, từng dẫn trước, và từng thắng chính đối thủ này trong một trận đấu loại trực tiếp cân não.

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 17 giờ 30 ngày 25/9.

Lịch thi đấu tứ kết ASIAD 20

12 giờ ngày 25/9: U23 Uzbekistan - U23 Saudi Arabia

17 giờ 30 ngày 25/9: U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam

13 giờ ngày 26/9: U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan

17 giờ 30 ngày 26/9: U23 Nhật Bản - U23 Triều Tiên