Hậu vệ Thái Lan tuyên bố nóng trước FIFA ASEAN Cup 2026

Ngày 23/9, đội tuyển Thái Lan đã di chuyển sang Indonesia để tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, hạng Division 1.

Giải đấu chính thức khởi tranh vào chiều 25/9, với trận mở màn bảng A giữa Bangladesh và Malaysia (16h, sân Gelora Bung Karno).

Khemdee rút lui khiến hàng thủ Thái Lan suy yếu. Ảnh: FAT

Thái Lan đến Indonesia với chỉ 23 cầu thủ, sau khi Jonathan Khemdee phải rút lui vì chấn thương.

Chấn thương của Khemdee nặng nề hơn rất nhiều so với những dự đoán ban đầu.

Tối 23/9, sau khi tiến hành các xét nghiệm y tế, CLB Ratchaburi ra thông báo chi tiết về chấn thương trung vệ Khemdee.

Theo đó, Khemdee bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm. Đây là chấn thương nghiêm trọng, cần điều trị trong thời gian dài.

Theo đánh giá ban đầu của đội ngũ y tế, cầu thủ 24 tuổi này dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 8-10 tháng.

HLV trưởng Anthony Hudson rất kỳ vọng vào Khemdee để nâng cao sức mạnh phòng ngự cho Thái Lan, khi gặp Việt Nam ở bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 (19h30 ngày 29/9).

Để thay thế cho Khemdee, ông Hudson quyết định gọi bổ sung Peerawat Akkratum - hậu vệ 27 tuổi mới có 1 trận quốc tế.

Pheerawat háo hức về cơ hội được khoác áo Thái Lan và thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026.

“Tôi rất biết ơn vì cơ hội lần này và sẽ cố gắng hết sức”, Pheerawat trò chuyện với báo chí Thái Lan. “Tôi cần nhanh chóng hòa nhập với các đồng đội để cùng đội đạt kết quả tốt”.

Pheerawat không che giấu tham vọng cùng Thái Lan giành chức vô địch giải đấu mới.

“Tôi muốn thể hiện tốt nhất ở giải đấu này và sâu trong lòng cũng hy vọng giành chức vô địch. Đó sẽ là danh hiệu đầu tiên của đội tuyển ở giải đấu này, đồng thời là danh hiệu đầu tiên của cá nhân tôi.

Dù các đối thủ khá mạnh, chức vô địch vẫn là mục tiêu của tất cả chúng tôi, từ ban huấn luyện đến các cầu thủ”.