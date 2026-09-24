ASIAD 2026: Việt Nam có thêm HCĐ Rowing, nâng tổng số huy chương lên 12

Theo bảng kết quả tại đường đua Nagaragawa (Nhật Bản), cặp đôi Việt Nam hoàn thành phần thi với thời gian 7 phút 02,68 giây, đứng thứ ba chung cuộc. Đội Trung Quốc giành HCV với thành tích 6 phút 45,99 giây, trong khi Iran giành HCB với thời gian 6 phút 55,78 giây. Khoảng cách giữa Việt Nam và đội giành HCB là 6,90 giây.

Tấm HCĐ này nâng số huy chương của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 24/9 lên 3 huy chương, gồm 1 HCB của Đinh Văn Tâm ở nội dung Tán thủ hạng 56kg nam môn Wushu và 2 HCĐ của Rowing. Trước đó, bộ tứ Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui giành HCĐ nội dung Thuyền bốn nữ một mái chèo với thành tích 6 phút 43,86 giây.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đoàn Thể thao Việt Nam có 1 HCV, 1 HCB và 10 HCĐ, tổng cộng 12 huy chương tại ASIAD 2026. Hai tấm huy chương Rowing trong ngày cho thấy các tay chèo Việt Nam đang duy trì khả năng cạnh tranh ở nhiều nội dung tại Đại hội.

Ở môn Bắn súng, xạ thủ Lại Công Minh tiếp tục mang đến cơ hội tranh huy chương khi đứng thứ 7 vòng loại nội dung cá nhân 10m Súng ngắn nam với 581 điểm, qua đó giành quyền vào chung kết. Trong khi đó, đương kim vô địch Phạm Quang Huy chỉ đạt 570 điểm, đứng thứ 28 và không thể bảo vệ danh hiệu. Nguyễn Đình Thành đạt 571 điểm, xếp thứ 26.

Tại môn Bóng chuyền bãi biển, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Hoàng Ý giành chiến thắng 2-0 trước cặp vận động viên Hong Kong (Trung Quốc) ở bảng B nội dung nam, với các tỷ số 21-13 và 21-19. Chiến thắng giúp cặp đôi Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp sau thất bại ở trận ra quân.

Trong khi đó, ở môn Boxing, Hoàng Ngọc Mai dừng bước tại vòng 1/16 hạng 56kg nữ sau khi thua võ sĩ Thái Lan Janjaem Suwannapeng với tỷ số 0-5.

Ngày thi đấu 24/9 vẫn còn nhiều nội dung chung kết đáng chú ý, trong đó có Bắn súng, Cử tạ, Bơi, Thể dục dụng cụ và Điền kinh, mở ra thêm cơ hội để đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục gia tăng thành tích huy chương tại ASIAD 2026.