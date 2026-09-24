Ngôi sao 62 triệu Euro gặp khó tại Man United

Leny Yoro nguy cơ sớm rời Man United.

Tương lai của Leny Yoro tại Man United đang trở thành dấu hỏi. Trung vệ người Pháp chưa chắc nằm trong kế hoạch dài hạn của đội chủ sân Old Trafford.

Theo TEAMtalk, Yoro phải cạnh tranh để thuyết phục HLV Michael Carrick về vị trí của mình. Trung vệ 20 tuổi mới hai lần đá chính trên mọi đấu trường mùa này và chưa được đá chính tại Premier League, nơi Carrick ưu tiên bộ đôi Harry Maguire và Lisandro Martinez.

Manchester United được cho là chưa chủ động tìm kiếm phương án bán Yoro. Tuy nhiên, tương lai của cầu thủ từng khiến đội bóng phải chi hơn 50 triệu bảng, tương đương khoảng 62 triệu Euro, không còn được đảm bảo hoàn toàn.

FootballTransfers đưa tin MU có thể cân nhắc chia tay Yoro trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới nếu trung vệ người Pháp không thể giành lại vị trí quan trọng trong đội hình.

Trong khi đó, Manchester United được cho là đã bắt đầu theo dõi một số trung vệ khác cho kế hoạch nhân sự giai đoạn tới. Tiago Gabriel của Lecce, Finn Jeltsch của Stuttgart và Jarrad Branthwaite của Everton nằm trong danh sách được đội bóng quan tâm.

Việc MU đồng thời theo dõi nhiều phương án ở vị trí trung vệ có thể khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn với Yoro. Cầu thủ người Pháp cần tận dụng những cơ hội được trao trong phần còn lại của mùa giải nếu muốn tiếp tục giữ vai trò quan trọng tại Old Trafford.

Yoro gia nhập Manchester United mùa hè 2024 từ Lille và được xem là một trong những khoản đầu tư đáng chú ý của đội bóng cho tương lai. Tuy nhiên, vị trí của anh trong kế hoạch dài hạn sẽ còn phụ thuộc vào màn trình diễn cũng như quyết định nhân sự của Ban huấn luyện trong thời gian tới.