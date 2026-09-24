Bóng đá nữ Triều Tiên trước thời cơ đi vào lịch sử thế giới

U20 nữ CHDCND Triều Tiên đứng trước cột mốc lịch sử.

Tham vọng ấy càng có cơ sở khi lực lượng hiện tại của CHDCND Triều Tiên được xây dựng quanh lứa cầu thủ sinh năm 2007. Cách đây hai năm, chính thế hệ này lên ngôi tại U17 World Cup nữ. Giờ đây, họ tiếp tục hướng đến một đỉnh cao khác khi bước vào trận chung kết U20 World Cup.

Hành trình của U20 nữ CHDCND Triều Tiên tại giải đấu năm nay thật sự ấn tượng. Họ toàn thắng cả 6 trận, lần lượt vượt qua Bồ Đào Nha, Costa Rica, Colombia, Nhật Bản và Canada để tiến vào trận đấu cuối cùng gặp Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, CHDCND Triều Tiên ghi tới 16 bàn sau 6 trận nhưng chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng. Thành tích phòng ngự gần như hoàn hảo ấy giúp đội bóng này duy trì vị thế áp đảo xuyên suốt giải đấu.

Sức mạnh của bóng đá nữ CHDCND Triều Tiên không chỉ được thể hiện ở giải U20 World Cup. Tại vòng loại U20 châu Á, họ từng ghi tới 36 bàn chỉ sau 3 trận. Đến VCK U20 châu Á, đội bóng này tiếp tục có 25 bàn sau 6 trận và giành vị trí á quân khi thua Nhật Bản 0-1 trong trận chung kết.

CHDCND Triều Tiên là ứng viên số 1 cho chức vô địch U20 World Cup nữ 2026.

Đằng sau những con số ấn tượng là một hệ thống đào tạo đặc biệt chú trọng thể lực và tính kỷ luật. Các cầu thủ trẻ được rèn luyện từ sớm với những bài tập lặp đi lặp lại, đòi hỏi sức bền, tốc độ và khả năng duy trì cường độ cao trong thời gian dài.

Một cựu cầu thủ trẻ CHDCND Triều Tiên từng ví những buổi tập như một "cuộc chiến", nơi mỗi tình huống đều yêu cầu cầu thủ phải tranh chấp quyết liệt, xử lý nhanh và không ngừng di chuyển. Nền tảng thể chất ấy giúp các đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên thường tạo ra sức ép lớn lên đối thủ.

Tuy nhiên, thể lực không phải yếu tố duy nhất. CHDCND Triều Tiên còn nổi bật bởi tính kỷ luật và cách vận hành dựa trên sức mạnh tập thể. Thay vì phụ thuộc vào một ngôi sao, đội bóng được tổ chức thành một khối thống nhất, trong đó mỗi cầu thủ đều đảm nhận rõ vai trò của mình.

Trước Tây Ban Nha ở chung kết vào ngày 27/9, U20 nữ CHDCND Triều Tiên chỉ còn cách lịch sử một trận đấu. Nếu tiếp tục chiến thắng, họ không chỉ trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công ngai vàng mà còn thiết lập kỷ lục 4 lần vô địch U20 World Cup nữ, cột mốc chưa đội tuyển nào chạm tới.