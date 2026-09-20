MU nhận tin dữ trước trận gặp Fulham

Sesko gặp vấn đề về thể lực.

Theo Manchester Evening News, Sesko không có mặt khi đội bóng đặt chân tới London và hiện bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Trước đó, tiền đạo 23 tuổi góp mặt trong toàn bộ trận Premier League từ đầu mùa và ghi một bàn.

Sesko đá 65 phút trong trận thua Brighton 2-3 tại Carabao Cup hồi giữa tuần. Do đó, việc anh không cùng đội hành quân tới London vì thế lập tức khiến vấn đề thể lực trở thành dấu hỏi lớn.

Đáng chú ý, MU được cho là mang thêm một cầu thủ trong danh sách hành quân tới Fulham. Động thái này liên quan đến một trường hợp chưa đảm bảo đủ thể trạng và sẽ phải trải qua buổi kiểm tra thể lực cuối cùng trước giờ bóng lăn.

Bên cạnh Sesko, Luke Shaw, Matthijs de Ligt và Carlos Baleba cũng gặp vấn đề về thể lực. Tuy nhiên, Carrick vẫn để ngỏ khả năng Shaw và Baleba kịp góp mặt. "Cả hai vẫn còn cơ hội. Chưa thể nói là 100%, nhưng họ có khoảng 50% khả năng ra sân", Carrick chia sẻ.

Baleba đặc biệt được người hâm mộ chờ đợi khi vẫn chưa có màn ra mắt MU kể từ hoàn tất thương vụ trị giá 70 triệu bảng từ Brighton trong mùa hè này.

MU hiện đứng thứ 13 Premier League với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 2 thất bại. Thầy trò HLV Michael Carrick rất cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần sau hai thất bại liên tiếp trước Man City và Brighton.