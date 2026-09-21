Lợi thế trong tay, thử thách phía trước

Tuy nhiên, lợi thế ấy vẫn tiềm ẩn rủi ro khi U23 Kuwait chỉ gặp U23 Philippines ở lượt trận cuối. Bên cạnh bài toán điểm số, U23 Việt Nam cũng cần khắc phục những hạn chế về khả năng dứt điểm, sự đa dạng trong tấn công trước khi bước vào thử thách lớn nhất vòng bảng.

Nắm quyền tự quyết

Sau hai lượt trận tại bảng C, U23 Uzbekistan dẫn đầu với 6 điểm và hiệu số +6. U23 Việt Nam có 4 điểm, hiệu số +2, trong khi U23 Kuwait có 1 điểm và hiệu số -2. Khoảng cách 3 điểm cùng hiệu số giúp U23 Việt Nam chiếm ưu thế rõ rệt.

U23 Việt Nam sẽ phải nỗ lực để có được kết quả tốt trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối. Ảnh: Hoàng Hồ

Tuy nhiên, vị trí hiện tại chưa thật sự an toàn. U23 Kuwait mới có 1 điểm nhưng lượt cuối chỉ gặp U23 Philippines, đội đã toàn thua sau hai trận và bị loại. Vì vậy, kịch bản U23 Việt Nam thất bại trước U23 Uzbekistan và U23 Kuwait giành chiến thắng có thể khiến cuộc đua trở nên phức tạp.

Chỉ cần hòa U23 Uzbekistan ở lượt cuối, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chắc chắn đi tiếp. Nếu thắng, U23 Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với 7 điểm và giành ngôi đầu.

Rủi ro chỉ xuất hiện khi U23 Việt Nam thua. Khi đó, đội vẫn có 4 điểm, nhưng có thể bị U23 Kuwait bắt kịp nếu đối thủ đánh bại U23 Philippines. Hai trận đấu diễn ra cùng lúc 12h ngày 22.9 nên U23 Việt Nam không thể chờ kết quả trận còn lại để điều chỉnh cách chơi.

Hiệu số hiện tại cũng là một lợi thế nhưng không phải sự bảo đảm tuyệt đối. Chẳng hạn, nếu U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan 0-1, hiệu số giảm còn +1. Nếu U23 Kuwait thắng U23 Philippines 3-0, đội này cũng vươn lên +1. Khi đó, các chỉ số phụ tiếp theo sẽ được tính đến để xác định thứ hạng.

Chiến thắng trước U23 Philippines có giá trị không chỉ ở 3 điểm mà còn giúp U23 Việt Nam cải thiện hiệu số. Hai bàn của Thanh Nhàn và Lê Phát đưa đội từ hiệu số 0 lên +2, trong khi U23 Kuwait giảm xuống -2 sau thất bại trước U23 Uzbekistan.

Dù vậy, trước đối thủ U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ đối mặt thử thách hoàn toàn khác. Đội bóng Trung Á đã ghi 7 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua sau hai trận, cho thấy sức mạnh đáng kể ở cả tấn công lẫn phòng ngự.

Vì thế, U23 Việt Nam không nhất thiết phải mạo hiểm tìm kiếm chiến thắng. Một trận hòa là đủ để hoàn thành mục tiêu vào tứ kết. Điều quan trọng là duy trì sự tập trung, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt những cơ hội có được.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn nắm quyền tự quyết. Nhưng để bảo toàn lợi thế ấy, mục tiêu thực tế nhất ở lượt cuối là tránh thất bại trước U23 Uzbekistan.

Tiếp tục cải thiện

Hai trận đấu với U23 Kuwait và U23 Philippines cũng chỉ ra không ít vấn đề mà các học trò HLV Đinh Hồng Vinh cần sớm khắc phục, đặc biệt ở khả năng tận dụng cơ hội và tổ chức tấn công trước những đối thủ chủ động phòng ngự.

Ở trận ra quân gặp U23 Kuwait, U23 Việt Nam tung tới 27 cú sút, trong đó có 6 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng chỉ ghi được 1 bàn. Đáng chú ý, 4 cú dứt điểm khác đưa bóng tìm đến xà ngang hoặc cột dọc. Những con số này cho thấy đội bóng áo đỏ tạo được nhiều cơ hội nhưng chưa đủ lạnh lùng ở những tình huống quyết định.

Đến trận gặp U23 Philippines, khả năng kiểm soát thế trận của U23 Việt Nam tiếp tục được thể hiện rõ. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh kiểm soát bóng 68%, tung ra 14 cú sút, trong đó có 8 lần trúng đích. U23 Philippines chỉ có 3 cú sút và 2 lần đưa bóng đi đúng hướng. Tuy nhiên, sự vượt trội về thống kê không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng.

Trong hiệp 1, U23 Việt Nam chủ yếu khai thác hai biên, sử dụng những quả tạt nhưng không tạo được hiệu quả như mong muốn. Sang hiệp 2, các học trò HLV Đinh Hồng Vinh chuyển hướng tấn công vào trung lộ. Dù vậy, hàng phòng ngự Philippines vẫn giữ cự ly tốt và khiến những pha phối hợp ở 1/3 cuối sân gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, bàn mở tỷ số lại đến từ một phương án tấn công trực diện. Từ phần sân nhà, Đức Anh thực hiện đường chuyền vượt tuyến để Thanh Nhàn bứt tốc, vượt qua hai cầu thủ Philippines rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Guimaraes. Pha bóng cho thấy những đường chuyền dài, khả năng chuyển trạng thái nhanh có thể trở thành phương án hữu hiệu khi đối thủ tổ chức phòng ngự thấp.

Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Uzbekistan, đây được đánh giá là thử thách lớn hơn khi đối thủ sở hữu nền tảng kỹ thuật và thể lực tốt, đồng thời có sự chuẩn bị bài bản. Vì vậy, U23 Việt Nam không chỉ cần duy trì khả năng kiểm soát bóng mà còn phải cải thiện tốc độ luân chuyển, tính đa dạng trong tấn công và hiệu quả ở những pha dứt điểm.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, Ban huấn luyện sẽ phân tích kỹ lối chơi của U23 Uzbekistan, đồng thời ưu tiên giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng trước khi bước vào trận đấu cuối vòng bảng. Để tiến sâu, U23 Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện.

Trận đấu với U23 Uzbekistan sẽ là cơ hội để Thanh Nhàn cùng các đồng đội kiểm chứng khả năng thích ứng trước một đối thủ có chất lượng cao hơn.