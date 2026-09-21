Bóng rổ nữ U17 Việt Nam giành Huy chương đồng Đông Nam Á

Đội tuyển bóng rổ nữ U17 Việt Nam đã giành huy chương đồng tại Giải Bóng rổ 3x3 SEABA U17 Đông Nam Á 2026. Ảnh: BHF

Giải bóng rổ 3x3 SEABA U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra trong hai ngày 19 và 20-9 tại Batam (Indonesia), quy tụ các đội tuyển trẻ của Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Ở nội dung nữ có 5 đội tham dự gồm Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Việt Nam.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào bán kết, trước khi tranh chức vô địch và các vị trí tiếp theo.

Đội tuyển nữ U17 Việt Nam tham dự giải với 4 vận động viên gồm Đỗ Hoài Thương, Ralph Lê Chi Lucienne, Võ Hoàng Bình và Nguyễn Hà Anh, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Ryan Monteclaro. Đây là lực lượng nòng cốt đến từ đội tuyển bóng rổ trẻ Hà Nội, trong đó nhiều vận động viên vẫn chưa bước sang tuổi 17.

Tại vòng loại, các cô gái Việt Nam thi đấu ấn tượng khi giành 3 chiến thắng và chỉ để thua chủ nhà Indonesia. Kết quả này giúp đội tuyển nữ U17 Việt Nam đứng thứ hai và giành quyền vào bán kết gặp Thái Lan.

Đội tuyển bóng rổ U17 nữ Việt Nam tham dự giải với 4 vận động viên gồm: Đỗ Hoài Thương, Ralph Lê Chi Lucienne, Võ Hoàng Bình và Nguyễn Hà Anh do huấn luyện viên trưởng Ryan Monteclaro dẫn dắt. Ảnh: BHF

Trận bán kết diễn ra đầy giằng co. Dù bị đối thủ dẫn trước trong phần lớn thời gian, các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường và có màn ngược dòng ấn tượng, vươn lên dẫn 12-9 khi trận đấu chỉ còn 1 phút 43 giây.

Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, đội tuyển Việt Nam không duy trì được lợi thế. Việc phạm đủ 10 lỗi đồng đội khiến các cầu thủ gặp bất lợi, tạo cơ hội để Thái Lan lội ngược dòng và giành chiến thắng 17-13.

Không thể giành quyền vào chung kết, các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần để bước vào trận tranh huy chương đồng với Singapore. Với lối chơi chủ động và hiệu quả, đội tuyển nữ U17 Việt Nam áp đảo đối thủ, giành chiến thắng thuyết phục 20-9, qua đó hoàn tất giải đấu với vị trí thứ ba và tấm Huy chương đồng.

Tấm Huy chương đồng là thành quả đáng khích lệ đối với bóng rổ trẻ Việt Nam, đồng thời cho thấy hiệu quả bước đầu của quá trình đào tạo, đầu tư cho lực lượng trẻ.

Ở nội dung nam, đội tuyển U17 Việt Nam gặp bất lợi lớn khi một vận động viên dính chấn thương ngay trận đấu đầu tiên. Đội chỉ còn 3 vận động viên thi đấu và chung cuộc xếp thứ năm trong tổng số 6 đội tham dự.

Đây là năm thứ hai bóng rổ Việt Nam góp mặt tại Giải 3x3 SEABA U17 Đông Nam Á. Việc duy trì sự hiện diện tại sân chơi khu vực tạo điều kiện để các vận động viên trẻ được cọ xát, kiểm chứng năng lực và tích lũy kinh nghiệm, qua đó hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.