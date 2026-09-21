Derby Madrid bùng nổ: Atletico Madrid đánh bại Real Madrid 2-1, Mourinho đối mặt nhiều vấn đề

Bước vào trận derby Madrid trên sân Metropolitano tối ngày 20/9 (giờ Việt Nam), cả Atletico Madrid và Real Madrid đều nhập cuộc đầy thận trọng. Đôi bên ưu tiên sự an toàn nơi hàng thủ trước khi tăng tốc tổ chức tấn công.

Real Madrid nhỉnh hơn về số lần hãm thành với 6 cú dứt điểm, trong khi đội chủ nhà cũng đáp trả bằng 4 tình huống bắn phá. Dẫu vậy, sự tập trung của hàng phòng ngự hai bên khiến hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, bước ngoặt xảy đến ở phút thứ 53, Giuliano Simeone có tình huống thoát xuống và bị Dean Huijsen phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ với trung vệ Real Madrid và cho Atletico hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Alex Grimaldo đánh bại Thibaut Courtois, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Pha phạm lỗi của Dean Huijsen giúp đội chủ nhà hưởng lợi với tình huống đá phạt đền thành công của Alex Grimaldo

Chơi hơn người, Atletico nhanh chóng gia tăng sức ép. Đến phút 59, Giuliano Simeone một lần nữa thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào trong để Jonathan David dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Real Madrid lúc này rơi vào thế khó và HLV Jose Mourinho buộc phải có những sự điều chỉnh nhân sự.

Jonathan David dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng cho Atletico

Dù vậy, đội khách gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Atletico. Phải đến phút 90, Real Madrid mới tìm được bàn rút ngắn tỷ số. Từ quả đá phạt bên cánh trái, Antonio Rudiger bật cao đánh đầu tung lưới Atletico, đưa tỷ số xuống còn 1-2. Những phút còn lại, Real Madrid không thể tìm thêm bàn thắng và đành chấp nhận thất bại trước đội bóng cùng thành phố.

Trận thua 1-2 trước Atletico là lời cảnh báo đối với Mourinho trong mùa giải đầu tiên trở lại dẫn dắt Real Madrid. Màn trình diễn tại Metropolitano cũng gợi lại trận thua 2-5 của đội bóng Hoàng gia trước đối thủ cùng thành phố cách đây một năm.

Real Madrid tiếp tục đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch La Liga

Dù mức độ thất bại lần này không nghiêm trọng như trận derby mùa trước, Real Madrid vẫn bộc lộ những vấn đề tương tự, đặc biệt ở khả năng kiểm soát khu vực giữa sân. Atletico không sở hữu nhiều ngôi sao như Real Madrid nhưng lại cho thấy sự tổ chức và tính liên kết tốt hơn.

Đáng chú ý, sáu cầu thủ tấn công từng đá chính ở trận derby mùa trước gồm Valverde, Tchouameni, Guler, Bellingham, Vinicius Jr và Mbappe tiếp tục xuất hiện trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, hàng phòng ngự đã có nhiều thay đổi nhưng Huijsen vẫn được trao cơ hội đá chính và một lần nữa gặp khó khăn trước Atletico.

Chiến thắng tại Metropolitano giúp Atletico vượt qua Real Madrid để vươn lên vị trí thứ hai. Kết quả này cũng tạo lợi thế cho Barcelona trong cuộc đua vô địch khi đội bóng của Hansi Flick đang có 7 chiến thắng sau 7 vòng đấu, ghi 31 bàn và chỉ thủng lưới 7 lần.

Atletico Madrid vượt qua Real Madrid để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga

Barcelona hiện hơn Atletico 5 điểm và Real Madrid 6 điểm. Mourinho sẽ có khoảng ba tuần trong kỳ nghỉ quốc tế để điều chỉnh đội bóng trước khi bước vào giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Sau hai vòng đấu nữa, Real Madrid sẽ hành quân đến Camp Nou đối đầu Barcelona trong trận El Clasico đầu tiên của mùa giải 2026/27.