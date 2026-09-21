Man Utd tái lập kỷ lục buồn ở Ngoại hạng Anh

Chuyến làm khách tại sân Craven Cottage tối 20/9 (giờ Hà Nội) diễn ra trong bối cảnh thầy trò HLV Michael Carrick vừa nhận 2 thất bại liên tiếp trước Man City và Brighton. Tưởng như Fulham, đội chưa biết thắng từ đầu mùa, sẽ là cơ hội để Man Utd tìm lại niềm vui, nhưng đội khách rốt cuộc chỉ giành được 1 điểm đầy chật vật.

Kết quả ấy khiến 'Quỷ đỏ' mới có 5 điểm sau 5 vòng, ngang thành tích khởi đầu ít điểm nhất của CLB tại Ngoại hạng Anh mùa 2014-2015.

Đáng nói, đội bóng thành Manchester từng giành trung bình 2,3 điểm mỗi trận trong 17 vòng dưới sự dẫn dắt của HLV Carrick mùa trước, nhưng con số hiện tại chỉ còn 1 điểm.

Nhìn vào số lần dứt điểm, Man Utd có lý do để tiếc nuối khi tung ra tới 29 cú sút, chỉ kém 1 lần so với kỷ lục của chính họ trong một trận sân khách tại Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2003-2004. Thế nhưng, số cơ hội chuyển hóa thành bàn thắng lại chẳng tương xứng với sức ép mà đội khách tạo ra.

Phút 25, tiền đạo Cunha nỗ lực đưa bóng trở lại vòng cấm để tiền vệ Bruno Fernandes dứt điểm, nhưng đội trưởng Man Utd lại sút trúng cột dọc. Tính từ đầu mùa, 'Quỷ đỏ' đã có 6 lần đưa bóng tìm đến khung gỗ, nhiều nhất Ngoại hạng Anh.

Trung vệ Lisandro Martinez phản lưới nhà ở phút 63, khiến Man Utd phải rượt đuổi tỷ số trước Fulham tại sân Craven Cottage. Ảnh: AP.

Phung phí cơ hội, đội bóng của HLV Carrick còn tự đẩy mình vào thế khó bởi một pha xử lý lúng túng ở phút 63. Sau cú sút của hậu vệ Calvin Bassey, thủ môn Senne Lammens cản phá không dứt khoát, để bóng bật trúng trung vệ Lisandro Martinez rồi lăn vào lưới nhà.

Trớ trêu, trong lần làm khách của Fulham hồi tháng 1/2025, chính trung vệ người Argentina ghi bàn duy nhất giúp Man Utd thắng 1-0. Hơn 1 năm sau, cũng tại sân Craven Cottage, anh làm điều ngược lại là phản lưới nhà. Hiện tại, trung vệ Martinez đã có 3 lần phản lưới tại Ngoại hạng Anh.

Bị dẫn bàn trong lúc hàng công vẫn bế tắc, đội khách bắt đầu đối diện sự sốt ruột từ chính người hâm mộ. Phút 81, quyết định rút tiền vệ Kobbie Mainoo của HLV Carrick vấp phải những tiếng la ó từ khu vực CĐV Man Utd, trước khi họ đồng loạt hát vang tên cầu thủ trẻ này.

Cunha ghi bàn thắng muộn, giúp Man Utd thoát khỏi cảnh trắng tay. Ảnh: The Sun.

May mắn, khi Fulham chỉ còn cách chiến thắng đầu tiên vài phút, tiền đạo Cunha đã giúp 'Quỷ đỏ' thoát khỏi cảnh trắng tay. Phút 89, chân sút người Brazil tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm hậu vệ David Affengruber đổi hướng khiến thủ môn Bernd Leno không kịp trở tay, mang về bàn gỡ 1-1.

Pha lập công ấy tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn từ xa của tiền đạo 27 tuổi. Kể từ khi ra mắt Ngoại hạng Anh năm 2023, Cunha đã có 9 bàn thắng ngoài vòng cấm, thành tích chưa cầu thủ nào tại giải vượt qua trong cùng khoảng thời gian.

Đáng chú ý, trong 12 bàn gần nhất của chân sút người Brazil tại Ngoại hạng Anh, có tới 11 pha lập công giúp đội nhà gỡ hòa hoặc vượt lên dẫn trước. Lần này, cú sút của anh cứu Man Utd khỏi thất bại thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường, nhưng không đủ mang về chiến thắng mà đội bóng đang rất cần.

Ở chiều ngược lại, Fulham đánh rơi 2 điểm ngay trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Thầy trò HLV Alvaro Arbeloa đã trải qua 5 vòng liên tiếp không thắng, dù trận đấu tại Craven Cottage từng mở ra cơ hội để họ giải cơn khát chiến thắng.

Trận hòa khiến Man Utd đứng thứ 12 với 5 điểm sau 5 vòng, còn Fulham xếp thứ 19 với 2 điểm. Theo lịch, 'Quỷ đỏ' trở về sân nhà tiếp Tottenham lúc 23h30 ngày 10/10, trong khi Fulham làm khách của Ipswich lúc 21h cùng ngày, ở vòng 6 Ngoại hạng Anh.

HLV Michael Carrick đối diện sức ép sau khi Man Utd chỉ giành 5 điểm qua 5 vòng Ngoại hạng Anh. Ảnh: PA.