Martinez không xin lỗi, nói rõ lý do chỉ trích ban lãnh đạo Man Utd

Trận thua 0-2 trước Atletico Madrid trong khuôn khổ League Phase UEFA Champions League 2026/27 khiến phòng thay đồ của Man Utd gặp nhiều vấn đề. Ngay sau cuộc đọ sức trên sân Wanda Metropolitano, trung vệ Lisandro Martinez gây bão với nhiều chỉ trích nhắm thẳng vào Giám đốc thể thao Jason Wilcox của Man Utd.

Ngôi sao người Argentina cho rằng Wilcox không đưa ra đủ sự trợ giúp dành cho HLV Michael Carrick. Nhà cầm quân người Anh chưa có được những sự bổ sung đủ tốt trên thị trường chuyển nhượng, dẫn đến thành tích sa sút và chính Carrick lại trở thành tâm điểm của chỉ trích.

Lisandro Martinez không xin lỗi lãnh đạo Man Utd sau phát biểu chỉ trích.

Những phát biểu này khiến Lisandro Martinez vướng vào nhiều tranh cãi trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Không thiếu các huyền thoại như Wayne Rooney lên tiếng phản bác quan điểm này. The Athletic cho biết ngay ở phòng thay đồ Man Utd, nhiều cầu thủ không công khai rõ ý kiến ủng hộ hay phản đối với Martinez.

Sáng 15/10 (theo giờ Việt Nam), Martinez tiếp tục đăng tải thêm thông điệp trên trang cá nhân và anh không đưa ra bất kì lời xin lỗi nào với ban lãnh đạo Man Utd.

Trên trang cá nhân của mình, cầu thủ 28 tuổi viết: “Sau trận đấu, tôi phát biểu ở thời điểm đang tức giận và thất vọng vì không có được kết quả tốt nhất mà tất cả mong muốn. Nhưng ai hiểu tôi đều biết tôi đam mê, tận tâm và khát khao chiến thắng mãnh liệt. Lúc mọi thứ không như mong đợi, điều ấy thật đau đớn nhất là với câu lạc bộ có tầm vóc như Man Utd.

Khi muốn nói nhiều hơn, tôi sẽ đề cập đến tham vọng mà mọi cầu thủ cần có. Man Utd phải tiếp tục phát triển, mạnh hơn và đủ điều kiện để cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. Đó là tiêu chuẩn mà tất cả phải hướng tới, bắt đầu từ chính tôi.

Trước hết, chính cầu thủ phải thể hiện trên sân. Tôi tự đặt mình lên hàng đầu trong trách nhiệm đó. Chúng tôi phải đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân, cùng nhau làm việc để đưa Man Utd trở lại đỉnh cao. Mục tiêu của tôi chưa từng thay đổi kể từ ngày đầu tiên: chiến thắng, cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất và cống hiến tất cả vì biểu tượng trên ngực áo”.