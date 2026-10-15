HLV Cristiano Roland đặt mục tiêu gây bất ngờ tại FIFA U17 World Cup

Chiều 15/10, huấn luyện viên Cristiano Roland chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển U17 Việt Nam trước thềm FIFA U17 World Cup 2026. Đánh giá về cơ hội của U17 Việt Nam tại sân chơi thế giới, ông thừa nhận thử thách lần này lớn hơn rất nhiều so với những giải đấu trước. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Brazil tin rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần vượt khó có thể giúp đội tuyển thể hiện được năng lực.

“Chúng tôi thực sự muốn tạo ra sự khác biệt. Toàn đội đang tập trung làm việc với quyết tâm cao nhất để khi trở về Việt Nam, các cầu thủ có thể khiến người hâm mộ tự hào về những gì mình đã thể hiện. Sự đón nhận và ủng hộ của người hâm mộ trong những hành trình vừa qua luôn là niềm tự hào, đồng thời cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực nhiều hơn”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm cùng bảng với Bỉ, New Zealand và Mali. Đánh giá về các đối thủ và mục tiêu của đội tuyển tại vòng bảng, nhà cầm quân người Brazil cho biết: “FIFA U17 World Cup là đấu trường lớn, nơi tất cả các đội góp mặt đều có chất lượng chuyên môn cao. Bảng đấu của chúng tôi rất mạnh và cả ba trận đều sẽ là những thử thách khó khăn.

Huấn luyện viên Cristiano Roland. (Ảnh: VFF)

Ban huấn luyện đã nghiên cứu cả ba đối thủ, tập trung phân tích những điểm mạnh, điểm yếu và tìm ra phương án phù hợp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là toàn đội phải tập trung vào từng trận đấu, bắt đầu từ cuộc đối đầu với Bỉ. Chúng tôi sẽ nỗ lực khai thác những điểm có thể tạo lợi thế và hướng tới mục tiêu giành điểm trong từng trận”.

Ban huấn luyện đã tiến hành nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu của từng đội để xây dựng phương án thi đấu phù hợp. Tuy nhiên, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh U17 Việt Nam cần tập trung giải quyết từng thử thách, trước mắt là trận ra quân gặp Bỉ.

Trong những tuần đầu tiên, ban huấn luyện ưu tiên cải thiện nền tảng thể lực, đặc biệt là sức mạnh của các cầu thủ.

“Trong hai tuần đầu tiên, chúng tôi tập trung cải thiện thể trạng cầu thủ, đặc biệt là sức mạnh và sức bền. Sau đó, đội có một số trận đấu tập để hoàn thiện các phương án chiến thuật. Tôi cho rằng giai đoạn vừa qua là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình chuẩn bị. Chúng tôi vẫn còn những trận đấu giao hữu ở nước ngoài phía trước và hy vọng toàn đội sẽ đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào FIFA U17 World Cup”, HLV Cristiano Roland nói.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc thi đấu ba trận giao hữu, qua đó kiểm nghiệm khả năng thích nghi với những đối thủ có cường độ thi đấu cao. Sau đợt tập huấn này, đội tuyển tiếp tục chuẩn bị tại UAE trước khi di chuyển sang Qatar tham dự giải đấu.

U17 Việt Nam nằm cùng bảng với Bỉ, New Zealand và Mali. (Ảnh: VFF)

“Những trận đấu sắp tới có vai trò rất quan trọng. LĐBĐVN đã tạo điều kiện để đội tuyển sang Hàn Quốc thi đấu ba trận giao hữu, nơi chúng tôi có thể kiểm nghiệm khả năng của các cầu thủ trước những đối thủ có cường độ thi đấu cao. Sau đó, đội sẽ tiếp tục tập huấn tại UAE trước khi sang Qatar.

Bên cạnh các trận đấu, chúng tôi cũng chú trọng giáo dục cầu thủ về dinh dưỡng, việc sử dụng các sản phẩm bổ sung phù hợp và chế độ nghỉ ngơi. Ban huấn luyện đồng thời cung cấp thông tin về đối thủ, chuẩn bị các phương án chiến thuật để giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất”, ông cho biết.

Ngoài yếu tố chuyên môn, HLV Cristiano Roland cũng quan tâm đến tâm lý thi đấu của các học trò. Ông cho biết những trải nghiệm tại vòng chung kết U17 châu Á đã giúp các cầu thủ nhận thức rõ hơn về áp lực từ dư luận và mạng xã hội.

“Tại VCK U17 châu Á vừa qua, các cầu thủ đã có những bài học quan trọng về vấn đề này, đặc biệt sau thất bại ở một trận đấu. Ai cũng thích được khen ngợi, nhưng để nhận được những lời đánh giá tích cực, các cầu thủ phải làm việc nghiêm túc, tập trung trong từng buổi tập và từng trận đấu.

Ban huấn luyện đã trao đổi với các cầu thủ để giúp các em hiểu rõ trách nhiệm của mình. Điều quan trọng nhất là giữ sự tập trung vào mục tiêu chung, duy trì tinh thần làm việc và không để những tác động bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị”.