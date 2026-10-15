Vòng 4 V.League 2026/27: Derby thủ đô rực lửa, tân binh Đồng Nai gặp khó

Trong khi đó, màn so tài giữa hai tân binh Bắc Ninh và Đồng Nai cũng thu hút sự chú ý khi cuộc đua trụ hạng bắt đầu nóng lên.

Derby thủ đô và thử thách cho cựu vương Hà Nội FC

Tâm điểm vòng 4 là trận derby thủ đô giữa CAHN và Hà Nội FC, diễn ra lúc 19 giờ 15 phút ngày 18/10 trên sân Hàng Đẫy.

Hà Nội FC sẽ có màn chạm trán căng thẳng với Công an Hà Nội tại vòng 4 V.League 2026/27. Ảnh: VPF.

Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh danh dự mà còn có ý nghĩa quan trọng với tham vọng của hai đội trong cuộc đua vô địch. Hà Nội FC tuy chỉ có 1 chiến thắng sau 3 trận gần đây nhưng Hai Long, Thành Chung, Văn Tùng... cùng các đồng đội vẫn rất khát khao bùng nổ.

Bên kia chiến tuyến CAHN đang thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả 3 trận, giành trọn 9 điểm.

Với sự tự tin sau khởi đầu hoàn hảo, đội bóng ngành Công an có cơ hội tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu nếu vượt qua đối thủ cùng thành phố.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội FC cần một kết quả tích cực để khẳng định năng lực cạnh tranh.

Derby luôn tiềm ẩn những diễn biến khó lường, bởi sự am hiểu đối thủ và áp lực tâm lý có thể khiến mọi lợi thế trước trận trở nên mong manh. Sức nóng trên sân Hàng Đẫy vì thế được dự báo sẽ tăng cao.

Quang Hải và các đồng đội ở Công an Hà Nội đang bay cao với 9 điểm sau 3 vòng đấu. Ảnh: VPF.

Trước đó, ngày 17/10, Thanh Hóa tiếp đón Thép Xanh Nam Định, SHB Đà Nẵng gặp Hải Phòng, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối đầu Sông Lam Nghệ An (SLNA).

Thanh Hóa và Hà Tĩnh cùng có 6 điểm sau 3 vòng, trong khi SLNA giành 7 điểm với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Những cuộc đối đầu này có thể tác động đáng kể đến trật tự nhóm đầu.

Bắc Ninh vs Đồng Nai: Cuộc chiến của hai tân binh

Trận đấu giữa Bắc Ninh và Đồng Nai lúc 18 giờ ngày 18/10 trên sân Việt Yên là một trong những cặp đấu đáng chú ý của vòng 4.

Cả hai đều là tân binh V.League, đang đứng trước yêu cầu nhanh chóng thích nghi với môi trường thi đấu có tính cạnh tranh cao.

Tân binh Đồng Nai đang gặp khó với 3 trận toàn thua tại V.League 2026/27. Ảnh: VPF.

Đồng Nai chưa giành được điểm nào sau 3 vòng đấu, khiến áp lực tìm kiếm chiến thắng ngày càng lớn.

Chuyến làm khách trên sân Bắc Ninh vì thế mang ý nghĩa quan trọng với thầy trò đội bóng miền Đông Nam Bộ.

Một kết quả thuận lợi sẽ giúp Đồng Nai giải tỏa sức ép và tạo cú hích tinh thần cho chặng đường phía trước.

Trong khi đó, Bắc Ninh có lợi thế sân nhà và cơ hội giành điểm trước đối thủ trực tiếp. Đây có thể là trận đấu mang tính bước ngoặt với cả hai trong cuộc đua cải thiện vị trí.

Nhiều cuộc chạm trán hấp dẫn tại vòng 4 V.League 2026/27. Ảnh: VPF.

Ở nhóm đầu, Ninh Bình và SLNA cùng có 7 điểm, lần lượt thắng 2 và hòa 1 sau 3 trận, tiếp tục bám đuổi CAHN. Nhóm cuối bảng cũng đang chật chội khi Đồng Nai chưa có điểm, còn các đội bóng khác có 3 điểm.

Vòng 4 khép lại ngày 19/10 với cuộc đối đầu giữa Công an TP.HCM và Thể Công – Viettel. Khi khoảng cách giữa các đội chưa quá lớn, mỗi điểm số đều có thể tạo ra bước ngoặt cho cuộc đua thứ hạng ở V.League mùa này.

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League 2026/27. Ảnh: VPF.