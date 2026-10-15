FIFA tính sửa luật sau vụ tuyển thủ Mỹ thoát án treo giò tại World Cup 2026

"Quyết định này đã vượt qua lằn ranh đỏ", Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) từng chỉ trích Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sau khi tiền đạo Balogun bất ngờ được hoãn án treo giò tại World Cup 2026.

Hơn 3 tháng sau vụ việc, Liên đoàn Bóng đá thế giới đang tìm cách sửa quy định kỷ luật để ngăn trường hợp tương tự tái diễn.

Quyết định hoãn án treo giò cho Folarin Balogun tại World Cup 2026 khiến FIFA đối mặt với làn sóng chỉ trích về tính công bằng trong việc áp dụng luật. Ảnh: Getty.

Tờ SunSport tiết lộ, đề xuất dự kiến được đưa ra tại cuộc họp Hội đồng FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ) ngày 15/10. Theo đó, sẽ không cho phép hoãn thi hành án treo giò tự động 1 trận đối với cầu thủ nhận thẻ đỏ, nhằm bảo đảm sự thống nhất trong việc áp dụng kỷ luật.

Động thái này bắt nguồn từ trận Mỹ thắng Bosnia-Herzegovina 2-0 ngày 1/7 ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Tuyển thủ chủ nhà Mỹ nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 64 sau tình huống giẫm vào cổ chân hậu vệ Tarik Muharemovic, đồng nghĩa phải nghỉ trận gặp Bỉ tại vòng 1/8 theo quy định.

Tuy nhiên, ngày 5/7, Ủy ban Kỷ luật FIFA bất ngờ cho phép chân sút 25 tuổi tiếp tục thi đấu bằng cách viện dẫn Điều 27 của Bộ quy tắc kỷ luật. Điều khoản này cho phép hoãn thi hành một phần hoặc toàn bộ án phạt, nhờ đó Balogun không phải nghỉ trận gặp Bỉ mà chịu thời gian thử thách 1 năm.

Điều gây tranh cãi là quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đề nghị xem xét lại chiếc thẻ đỏ.

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó công khai cảm ơn FIFA vì đã sửa chữa một quyết định mà ông cho là “bất công”, trong khi ông Infantino khẳng định Ủy ban Kỷ luật đưa ra phán quyết độc lập.

Việc chân sút Balogun được ra sân khiến UEFA phản ứng gay gắt, còn Liên đoàn Bóng đá Bỉ yêu cầu làm rõ tính hợp lệ của quyết định.

Theo UEFA, án treo giò tự động sau thẻ đỏ phải được áp dụng thống nhất, không thể tùy tiện tạo ngoại lệ ngay giữa giải đấu.

Thực tế, tranh cãi xuất phát từ 2 quy định có thể dẫn đến cách xử lý khác nhau. Trong khi luật thi đấu World Cup bắt buộc cầu thủ nhận thẻ đỏ nghỉ trận tiếp theo, Điều 27 lại trao quyền hoãn thi hành hình phạt cho cơ quan kỷ luật FIFA.

Chính điều khoản này đã giúp tiền đạo Balogun được hoãn án phạt và góp mặt trong trận Mỹ thua Bỉ 1-4 tại vòng 1/8.

Vì vậy, đề xuất mới nhằm loại trừ án treo giò tự động 1 trận khỏi những hình phạt được phép hoãn thi hành. Nếu được thông qua, FIFA sẽ không thể tiếp tục sử dụng cơ chế từng áp dụng với Balogun để cho một cầu thủ nhận thẻ đỏ ra sân ngay trận kế tiếp.

Dù vậy, việc sửa luật chỉ giải quyết cách xử lý những trường hợp tương tự trong tương lai, chứ chưa làm sáng tỏ những nghi vấn quanh quyết định dành cho Balogun. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh Debbie Hewitt, đồng thời là Phó chủ tịch FIFA, đã yêu cầu công bố các tài liệu liên quan để bảo đảm tính minh bạch của quá trình kỷ luật.