Nhận định SC Freiburg vs FK Jablonec: Màn so tài của hai đội vào phom

SC Freiburg và FK Jablonec gặp nhau với tâm thế của hai đội đang chơi tốt. Cả hai cùng thắng hai trận gần nhất và đều có tỷ lệ thắng cao trong năm lần ra sân vừa qua. Trận đấu bắt đầu lúc 02h00 ngày 16/10/2026 tại Europa-Park Stadion.

SC Freiburg: chuỗi trận ổn định, chưa biết thua

SC Freiburg là đội có phong độ ổn định hơn trong hai đội. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa để thua trận nào.

Đáng chú ý, Freiburg đang thắng liên tiếp hai trận gần nhất. Trước đó họ chỉ hòa một lần, rồi lại có thêm hai chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể vận hành đều tay và ít sa sút trong các trận gần đây.

FK Jablonec: thắng 3 trong 5 trận gần nhất

FK Jablonec cũng bước vào trận đấu với tinh thần tốt. Đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất.

Giống đối thủ, Jablonec đang có hai chiến thắng liên tiếp. Trước chuỗi này là một trận hòa và một trận thua, còn trận cũ nhất trong chuỗi 5 trận là một chiến thắng. Như vậy, đội đã vượt qua quãng giảm sút ngắn để lấy lại nhịp thắng.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, FK Jablonec đang đứng hạng 4 và SC Freiburg đứng hạng 7. Cả hai cùng có 0 điểm, nên khoảng cách giữa họ chưa được thể hiện bằng điểm số.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc gặp này đặt hai chuỗi phong độ tốt cạnh nhau. Freiburg có lợi thế về độ ổn định khi chưa thua trong 5 trận gần nhất. Jablonec lại cho thấy khả năng hồi phục nhanh sau thất bại và đang vào đà thăng hoa với hai chiến thắng gần nhất.

Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng sẽ cân bằng và được quyết định bởi đội nào giữ được sự chắc chắn tốt hơn trong những khoảnh khắc quan trọng. Với phong độ hiện tại của cả hai, đây là cuộc so tài đáng chú ý tại Europa-Park Stadion.

Bảng xếp hạng

Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)