Nguyên nhân Vinicius sa sút ở Real Madrid

Jorge Valdano cho rằng câu chuyện quanh sự ra đi của Xabi Alonso đã ảnh hưởng tới vị thế và tâm lý của Vinicius tại Real Madrid.

Vinicius đang trải qua giai đoạn khó khăn khi phong độ liên tục bị đặt dấu hỏi. Sau trận gặp Roma tại League phase, Champions League hôm 15/10, cầu thủ Brazil một lần nữa trở thành tâm điểm vì màn trình diễn mờ nhạt và sai lầm trong tình huống dẫn tới bàn thua.

Theo ông Valdano, vấn đề của Vinicius không chỉ nằm ở chuyên môn. Cựu danh thủ Argentina cho rằng những gì xảy ra ở mùa trước, đặc biệt là câu chuyện quanh sự ra đi của Xabi Alonso, đã tác động tới mối quan hệ giữa Vinicius với CLB và người hâm mộ.

“Vinicius là mẫu cầu thủ rất khó đoán. Những cầu thủ như vậy cần được tạo điều kiện thi đấu vì họ có thể tạo ra khác biệt. Nhưng cậu ấy cũng phải hiểu rằng với một đội hình dày như Real Madrid, sẽ có những ngày bản thân không đạt phong độ tốt nhất. Khi ấy, HLV có quyền thay người nếu điều đó giúp đội chơi tốt hơn”, Valdano nói trên Movistar Plus.

Ông nhắc lại một lần Vinicius bị thay ra ở mùa trước và cho rằng sự việc ấy để lại hệ quả lớn hơn nhiều so với một quyết định chuyên môn đơn thuần.

“Một bộ phận CĐV, thậm chí cả trong CLB, đã quy trách nhiệm cho Vinicius trong sự ra đi của Xabi Alonso. Từ đó, cậu ấy hiểu rõ hơn cách người hâm mộ Real nhìn nhận mình. Vinicius cần chấp nhận vai trò của bản thân cả khi chơi tốt lẫn những ngày không có phong độ”, Valdano phân tích.

Vinicius tiếp tục gây thất vọng trước Roma khi chơi mờ nhạt và mắc lỗi trong tình huống dẫn tới bàn thua.

Cựu danh thủ Argentina cũng cho rằng Vinicius hiện không còn tạo ra cảm giác khó lường như trước. Anh vẫn sở hữu tốc độ và kỹ thuật, nhưng tần suất tạo cơ hội, rê bóng hay liên tục đặt hàng thủ đối phương vào thế phải chống đỡ đã giảm đáng kể.

Nói về sai lầm của Vinicius trong trận gặp Roma, Valdano nhận xét: “Pha bóng ấy sẽ bị nhắc tới rất nhiều, nhưng vấn đề không chỉ nằm ở một tình huống. Vinicius chơi khá mờ nhạt. Trước đây, cậu ấy có thể tạo ra năm cơ hội và thử dứt điểm 15 lần trong một trận. Hình ảnh ấy giờ không còn xuất hiện thường xuyên”.

Theo Valdano, sự thay đổi đáng lo nhất nằm ở việc Vinicius mất dần sự bền bỉ và khả năng liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Trước Roma, cầu thủ người Brazil thiếu những pha xử lý đủ sắc để kéo đội bóng tiến lên, còn sai lầm cá nhân chỉ khiến màn trình diễn của anh trở nên nặng nề hơn.

Cuộc tranh luận quanh Vinicius còn kéo dài vì án treo giò bốn trận tại La Liga, khiến anh vắng El Clasico. Valdano thừa nhận chưa nắm đầy đủ vụ việc, nhưng cho rằng mức phạt có phần nặng.

“Ấn tượng đầu tiên của tôi là án phạt hơi quá tay. Tuy nhiên, tôi chưa có đủ thông tin để đánh giá chính xác”, ông nói.