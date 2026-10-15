HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam muốn tạo sự khác biệt ở World Cup

Sau hơn một tháng tập luyện, U17 Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho lần đầu tiên tham dự FIFA U17 World Cup. Bên cạnh việc củng cố nền tảng thể lực, hoàn thiện lối chơi thông qua các trận đấu tập, HLV Cristiano Roland và Ban huấn luyện cũng chú trọng công tác dinh dưỡng, phục hồi và xây dựng tâm lý thi đấu cho các cầu thủ trẻ.

Đánh giá về sự chuẩn bị của U17 Việt Nam, HLV Cristiano Roland cho biết: "Trong hai tuần đầu tiên, chúng tôi tập trung cải thiện thể trạng cầu thủ, đặc biệt là sức mạnh và sức bền. Sau đó, đội có một số trận đấu tập để hoàn thiện các phương án chiến thuật. Tôi cho rằng giai đoạn vừa qua là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình chuẩn bị. Chúng tôi vẫn còn những trận đấu giao hữu ở nước ngoài phía trước và hy vọng toàn đội sẽ đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào FIFA U17 World Cup".

HLV Cristiano Roland rất tự tin. Ảnh: VFF

Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong tổng số 12 bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

"U17 World Cup là đấu trường lớn, nơi tất cả các đội góp mặt đều có chất lượng chuyên môn cao. Bảng đấu của chúng tôi rất mạnh và cả ba trận đều sẽ là những thử thách khó khăn.

Ban huấn luyện nghiên cứu cả ba đối thủ, tập trung phân tích những điểm mạnh, điểm yếu và tìm ra phương án phù hợp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là toàn đội phải tập trung vào từng trận đấu, bắt đầu từ cuộc đối đầu với Bỉ. Chúng tôi nỗ lực khai thác những điểm có thể tạo lợi thế và hướng tới mục tiêu giành điểm trong từng trận", HLV Cristiano Roland nói.

Ngoài công tác chuẩn bị về chuyên môn, theo HLV Cristiano Roland, tại VCK U17 châu Á vừa qua, các cầu thủ có những bài học quan trọng về việc mất tập trung trước những bình luận trên mạng xã hội, đặc biệt sau thất bại ở một trận đấu. Ai cũng thích được khen ngợi, nhưng để nhận được những lời đánh giá tích cực, các cầu thủ phải làm việc nghiêm túc, tập trung trong từng buổi tập và từng trận đấu.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho World Cup. Ảnh: VFF

"Ngay từ đầu, mục tiêu của toàn đội là luôn sẵn sàng, thi đấu tốt nhất có thể trong từng trận và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân. Lần này thử thách lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, công tác chuẩn bị không chỉ tập trung vào thể lực mà còn cả tâm lý, tinh thần vượt khó và khả năng duy trì sự tập trung.

Chúng tôi thực sự muốn tạo ra sự khác biệt. Toàn đội đang tập trung làm việc với quyết tâm cao nhất để khi trở về Việt Nam, các cầu thủ có thể khiến người hâm mộ tự hào về những gì mình đã thể hiện", HLV Cristiano Roland chốt lại.