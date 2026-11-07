Món quà ẩm thực quê hương

Nâng cao giá trị nông sản

Khe Sanh được biết đến là vùng đất có nhiều lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu, địa hình… để sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, các loại cây trồng, vật nuôi ở Khe Sanh rất phong phú, đa dạng.

Những miếng thịt ngon nhất được chọn để làm thịt lợn sấy mật mía - Ảnh: C.N

Chị Trần Thị Thùy, chủ farm Mây Lưng Đồi đã có nhiều năm gắn bó với các hoạt động trong ngành kinh doanh dịch vụ du lịch. Việc kinh doanh du lịch kết hợp với sản xuất, chế biến nông sản là mong muốn được chị Thùy ấp ủ lâu nay. Sau khi khảo sát, tìm hiểu, chị nhận thấy Khe Sanh có tiềm năng, thế mạnh rất lớn về các loại nông sản. Nhằm nâng cao giá trị nông sản địa phương, giới thiệu đến du khách gần xa, chị Thùy đã quyết định lựa chọn sản phẩm thịt lợn sấy mật mía để thực hiện.

Chị Trần Thị Thùy chia sẻ: “Ngay nơi tôi sinh sống cũng như những vùng lân cận, người dân nuôi lợn khá nhiều với phương pháp nuôi tự nhiên, chất lượng thịt thơm ngon. Ở đây cũng có những ruộng mía xanh tốt, được người dân thu hoạch và chế biến ra loại mật mía thơm ngon, mang nét đặc trưng riêng của vùng đất Khe Sanh. Sự kết hợp giữa thịt lợn và mật mía sẽ tạo ra món ăn mới lạ, mang hương vị riêng của quê hương mình. Với mong muốn đó, tôi đã mạnh dạn đầu tư, học hỏi để làm ra sản phẩm thịt lợn sấy mật mía”.

Để làm ra sản phẩm thịt lợn sấy mật mía thơm ngon, đòi hỏi người chế biến phải chăm chút, kiên trì - Ảnh: C.N

Theo chị Thùy, để làm ra sản phẩm thịt lợn sấy mật mía thơm ngon, đạt yêu cầu, trước hết, phải chú tâm khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào. Đối với thịt lợn, cơ sở sẽ chọn lợn bản địa do bà con trong vùng nuôi, bảo đảm lợn sạch, đủ tuổi và chỉ lấy phần thịt lết mềm ngon nhất để chế biến. Như vậy, khi sấy lên thịt lợn mới bảo đảm có màu đẹp, chất lượng ngon. Đối với mật mía và các loại cây gia vị, như: Gừng, riềng… cũng được chọn mua những loại chất lượng, canh tác ở Khe Sanh.

Đặc biệt, đối với món thịt lợn sấy mật mía, ngoài khâu lựa chọn nguyên liệu cần có sự chăm chút, kỳ công của người chế biến, từ khâu sơ chế, ướp đến sấy thịt (sấy mất 12 giờ, chín từ từ bằng hơi nóng của than củi). Chỉ khi bảo đảm được những yêu cầu này, thịt lợn sấy mía mới cho ra lò với chất lượng thơm ngon, mềm ngọt.

Những gia vị làm nên món muối TuPál nồng thơm - Ảnh: C.N

Cùng với thịt lợn sấy mật mía, muối TuPál cũng là một sản phẩm đặc trưng của xã Khe Sanh mà farm Mây Lưng Đồi muốn đưa đến khách hàng trong và ngoài tỉnh. Chị Thùy cho biết: “Muối TuPál được làm nên bởi 15 loại gia vị. Với gừng bản, ớt bản, những nông sản đặc trưng của Khe Sanh, tiêu Cùa của vùng đất Cam Lộ… tạo nên sự hòa quyện, nồng thơm của những gia vị đặc trưng tại địa phương”.

Tạo thương hiệu riêng trên thị trường

Mặc dù thịt lợn sấy mật mía và muối TuPál mới đưa vào sản xuất từ khoảng tháng 4/2026, nhưng hai sản phẩm này đã được thị trường đón nhận tích cực. Thông qua những đoàn khách du lịch đến Khe Sanh, trang fanpage của farm Mây Lưng Đồi, thịt lợn sấy mật mía, muối TuPál đã đến được với nhiều khách hàng trong tỉnh cũng như các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An…

Chị Trần Thị Thùy (bên trái) giới thiệu sản phẩm thịt lợn sấy mật mía với du khách - Ảnh: C.N

Chị Trần Thị Hương Lan, phường Đồng Thuận chia sẻ: “Vừa qua, gia đình tôi đã có chuyến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khe Sanh. Qua lời giới thiệu của một người bạn, tôi biết đến sản phẩm thịt lợn sấy mật mía của farm Mây Lưng Đồi. Nhờ vậy, tôi đã có cơ hội thưởng thức và tìm hiểu về sản phẩm này. Đây là món ăn lạ vị, thịt mềm ngọt, thơm mùi mật mía. Sau khi mua về làm quà, nhiều người thân của tôi đã hỏi địa chỉ để liên hệ mua thêm về dùng”.

Nằm trong khu vực có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, chị Thùy xác định sẽ tập trung xây dựng farm Mây Lưng Đồi theo hướng gắn hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch với sản xuất nông sản. Để tạo ra sản phẩm mang thương hiệu riêng, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, cùng với việc chú trọng chất lượng, mẫu mã bao bì, chị Thùy cũng rất quan tâm đến khâu quảng bá, truyền thông cho thịt lợn sấy mật mía và muối TuPál. Là sản phẩm được làm ra từ những nguyên liệu sẵn có tại địa phương, mang nét đặc trưng riêng, do đó, chị Thùy đang nỗ lực hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để xây dựng sản phẩm OCOP đối với thịt lợn sấy mật mía.

Thịt lợn sấy mật mía, món ngon của farm Mây Lưng Đồi - Ảnh: C.N

“Khe Sanh hiện đang là điểm đến thu hút sự quan tâm của rất nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế. Bên cạnh được ngắm cảnh, trải nghiệm thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, tận hưởng khí hậu mát lành, tôi hy vọng, sản phẩm thịt lợn sấy mật mía và muối TuPál sẽ góp phần giúp họ có thêm nhiều cơ hội khám phá, thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng đất này”, chị Trần Thị Thùy chia sẻ.

Sản xuất thịt lợn sấy mật mía, muối TuPál tại farm Mây Lưng Đồi đã giải quyết việc làm cho khoảng 10 lao động địa phương. Theo chia sẻ của chị Thùy, thời gian tới, cơ sở sẽ mở rộng quy mô sản xuất, chế biến thêm các món thịt bò, thịt ếch sấy mật mía, làm đa dạng hơn món quà ẩm thực quê hương.