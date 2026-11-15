Điều gì đưa bánh mì thịt quay Việt Nam vào top 10 món ngon nhất châu Á?

Theo danh sách 100 món ăn ngon nhất châu Á vừa được TasteAtlas công bố, bánh mì thịt quay của Việt Nam xếp vị trí thứ 9 với 4,5/5 điểm. Đáng chú ý, đây cũng là món ăn đứng đầu danh sách 100 món ngon Việt Nam do chuyên trang này cập nhật.

Bánh mì thịt quay vốn là món ăn quen thuộc với người Việt, đặc biệt phổ biến tại các hàng quán đường phố. Sự kết hợp giữa bánh mì nóng giòn, thịt thịt quay đậm đà và các loại rau ăn kèm tạo nên hương vị đặc trưng, hấp dẫn thực khách.

Ảnh minh họa.

Theo mô tả của TasteAtlas, nguyên liệu chính của món ăn là thịt ba chỉ thịt được tẩm muối cùng các loại gia vị trước khi đem quay. Thịt sau đó được thái lát, kẹp vào ổ bánh mì mới nướng. Điểm hấp dẫn nằm ở lớp da heo giòn rụm, phần thịt béo mềm, ăn cùng dưa leo, rau mùi và đồ chua làm từ cà rốt, củ cải trắng.

Tùy khẩu vị và cách chế biến của từng hàng quán, ổ bánh mì có thể được phết thêm mayonnaise hoặc pa-tê gan gà. Một vài lát ớt tươi giúp tăng vị cay, tạo sự cân bằng với vị béo của thịt quay.

Thực khách có thể dễ dàng tìm thấy món ăn này tại các quầy bánh mì, cửa hàng ẩm thực đường phố ở nhiều địa phương.

Bánh mì Việt Nam nhiều lần được vinh danh trên bản đồ ẩm thực thế giới

Không phải lần đầu tiên bánh mì Việt Nam gây chú ý trong các bảng xếp hạng quốc tế. Món ăn đường phố này từng nhiều lần được các chuyên trang ẩm thực và truyền thông nước ngoài đánh giá cao.

Đáng chú ý trước đó vào tháng 3/2024, TasteAtlas xếp bánh mì Việt Nam ở vị trí số một trong danh sách 100 món sandwich ngon nhất thế giới. Trong cùng bảng xếp hạng, bánh mì thịt đứng thứ 9, còn bánh mì thịt quay xếp vị trí thứ 29.

Đến tháng 11/2025, bánh mì Việt Nam tiếp tục được CNN xếp thứ hai trong danh sách 25 loại sandwich ngon nhất thế giới.

Việc bánh mì thịt quay góp mặt trong top 10 món ăn ngon nhất châu Á tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của ẩm thực đường phố Việt Nam đối với thực khách quốc tế. Từ một món ăn bình dân, bánh mì ngày càng trở thành đại diện quen thuộc của ẩm thực Việt trên bản đồ thế giới.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là món há cảo hấp của Trung Quốc, đạt 4,6/5 điểm. Sau khi hấp, lớp vỏ trở nên trong, để lộ phần nhân thường gồm thịt thịt và hẹ hoặc các loại rau. Há cảo hấp thường được dùng cùng nước chấm pha từ xì dầu, tạo nên hương vị đậm đà. Xếp thứ hai là otoro nigiri sushi của Nhật Bản, món sushi sử dụng phần bụng cá ngừ béo ngậy đặt trên nắm cơm giấm truyền thống.