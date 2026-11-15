Quảng bá bối cảnh quay Đà Nẵng tại chợ phim Tokyo

Nhiều đối tác quan tâm, tìm hiểu về cơ hội kết nối trực tiếp để sản xuất điện ảnh tại Việt Nam. Ảnh: VFDA

TIFFCOM là một trong những chợ nội dung lớn của khu vực châu Á, diễn ra song song với Liên hoan phim Quốc tế Tokyo, quy tụ các nhà sản xuất/phát hành, nhà đầu tư, đơn vị sở hữu bản quyền từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, sự kiện thu hút sự tham gia của 322 đơn vị triển lãm và gần 4.600 người tham dự từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ở lần thứ hai tham gia TIFFCOM, gian hàng điện ảnh Việt tập trung giới thiệu về Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim (Production Attraction Index - PAI), tiềm năng bối cảnh quay tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ V (DANAFF V).

Trong đó, việc quảng bá điểm đến làm phim là một hoạt động trọng tâm. Với Quảng Ninh, đó là hệ thống cảnh quan đa dạng, nổi bật với không gian biển, đảo, núi đá vôi và Vịnh Hạ Long. Hải Phòng có lợi thế về cảnh quan đô thị, cảng biển, đảo và các khu vực ven biển. Còn Đà Nẵng thì sở hữu đa dạng bối cảnh, có thể đáp ứng nhiều thể loại và quy mô sản xuất khác nhau.

Đại diện Gateway Entertainment (Nhật Bản) quan tâm đến khả năng lựa chọn Việt Nam làm bối cảnh quay cũng như việc gửi phim tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng DANAFF.