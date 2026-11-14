Nam shipper tự ý vào nhà người khác, chủ nhà trích camera đăng lên mạng nhưng ai xem cũng khen ngợi

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một nam shipper. Theo đoạn clip được camera an ninh ghi lại, nam shipper này đang chạy trên đường để đi giao hàng thì bất ngờ nhìn thấy ngọn lửa nhỏ bốc lên ở trong góc nhà dân.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Ngay lập tức, anh quay xe lại và vào nhà dân này, tiếp đó, anh nhanh tay vứt hết các tấm bìa cát - tông ra ngoài nhằm ngăn đám cháy bốc lớn lên. Sau đó, chủ nhà cũng nhìn thấy vụ việc nên nhanh chóng chạy đến cùng anh dập tắt đám cháy.

Hành động nhanh trí và đầy trách nhiệm của nam shipper khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, dành lời khen ngợi. Bởi nếu anh không kịp thời phát hiện và xử lý, ngọn lửa có thể bén vào những vật dụng dễ cháy xung quanh, khiến đám cháy bùng phát và gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.

Đáng chú ý, dù chỉ là người đi ngang qua và không có bất kỳ trách nhiệm nào với căn nhà, nam shipper vẫn chủ động quay lại giúp đỡ, không ngần ngại lao vào xử lý tình huống nguy hiểm.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng nhận về nhiều bình luận tích cực. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự cảm kích trước hành động đẹp của nam shipper, cho rằng đây là việc làm đáng được lan tỏa trong cộng đồng.