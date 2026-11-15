Ngày hội gắn tình đoàn kết

Những sắc màu đặc sắc

Cuối tháng 10 đầu tháng 11, Tủa Chùa như khoác lên mình tấm áo mới. Không khí rộn ràng hiện hữu trên từng tuyến phố, tại các không gian văn hóa, thể thao, nơi người dân và du khách cùng hòa mình vào các hoạt động của Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Tủa Chùa lần thứ nhất năm 2026. Diễn ra trong 3 ngày (từ 30/10 - 1/11), ngày hội là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Nhiều nội dung phong phú được tổ chức với sự tham gia của đông đảo người dân như: Biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, lễ hội chọi dê, Carnaval đường phố, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, trải nghiệm chợ phiên, chợ đêm... Mỗi hoạt động mang nét đặc trưng riêng, góp phần làm nên bức tranh văn hóa đa dạng của vùng đất Tủa Chùa. Đặc biệt, lễ hội chọi dê - hoạt động giàu tính đặc trưng của địa phương - thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Thi ẩm thực tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Tủa Chùa lần thứ nhất năm 2026.

Điểm nhấn của ngày hội là sự kiện ra mắt phố đi bộ Tủa Chùa. Khi phố lên đèn, dòng người đổ về các tuyến phố, không gian giao lưu, trải nghiệm trở nên náo nhiệt. Tiếng nói cười, những bước chân dạo phố, hoạt động văn hóa, ẩm thực tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng đầy sức sống. Chị Nguyễn Thị Dịu, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Lần đầu tiên đến Tủa Chùa đúng dịp diễn ra ngày hội, tôi cảm nhận rõ không khí vui tươi, náo nhiệt và sự thân thiện của người dân địa phương. Những hoạt động văn hóa đặc sắc đã mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, giúp hiểu hơn về con người và vùng đất nơi đây...”. Không chỉ du khách, người dân Tủa Chùa hào hứng đón nhận không gian sinh hoạt mới. Với nhiều người, ngày hội là dịp vui chơi và là cơ hội để cùng nhau góp sức, giới thiệu những nét đẹp của quê hương.

Nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Tủa Chùa.

Tiếp nối không khí ấy, tại xã Tủa Thàng, công tác chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc lần thứ I năm 2026 được triển khai khẩn trương, chu đáo. Với địa hình sông nước và cảnh quan đặc trưng, địa phương lựa chọn những hoạt động thể thao gắn với điều kiện tự nhiên, hứa hẹn tạo nên dấu ấn riêng. Từ ngày 23 - 29/11, nhiều hoạt động được xã Tủa Thàng tổ chức như: Đua thuyền kayak, đua bè mảng, chạy việt dã... Để ngày hội diễn ra an toàn, hiệu quả, Ban Tổ chức đã rà soát tiến độ, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị và tiểu ban chuyên môn. Ông Phạm Quang Long, Chủ tịch UBND xã Tủa Thàng cho biết: Xã đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, đường bộ và an toàn thực phẩm trước, trong thời gian diễn ra các hoạt động. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy cho thấy quyết tâm của chính quyền địa phương trong tổ chức ngày hội thực sự ý nghĩa. Những cuộc đua trên mặt nước sông Đà, bước chạy giữa núi rừng hứa hẹn mang đến không khí thể thao sôi nổi và là dịp giới thiệu cảnh quan, tiềm năng du lịch và sức sống của vùng đất Tủa Thàng.

Ở xã biên giới Nậm Kè, ngày hội văn hóa các dân tộc sẽ diễn ra trong 2 ngày (20 - 21/11) với nhiều hoạt động giàu bản sắc. Điểm nhấn là hội thi, biểu diễn văn nghệ với sự tham gia của 18 đội, gồm 14 bản và 4 đơn vị trường học. Những lời ca, điệu múa ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam và giới thiệu nét đẹp văn hóa các dân tộc sẽ góp thêm sắc màu cho ngày hội. Không gian ngày hội mở rộng bằng nhiều hoạt động thể thao, trò chơi dân gian vui tươi, hấp dẫn như: Đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ, kéo co, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố, đi cầu khỉ qua suối Nậm Kè... Đặc biệt, những gian hàng tại ngày hội sẽ trở thành nơi trưng bày, mua bán và là dịp người dân Nậm Kè kể câu chuyện về sản vật quê hương, về lao động sản xuất và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Bền chặt tình đoàn kết

Từ Tủa Chùa, Tủa Thàng đến xã biên giới Nậm Kè, mỗi địa phương lựa chọn cách tổ chức khác nhau, phù hợp với điều kiện và thế mạnh của mình. Sự phong phú ấy tạo nên bức tranh ngày hội nhiều màu sắc, phản ánh đời sống văn hóa đa dạng của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Điểm chung dễ nhận thấy là sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, tổ chức và sự hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân. Từ khâu chuẩn bị, tập luyện văn nghệ, lựa chọn vận động viên, chuẩn bị trang phục, sản phẩm trưng bày đến việc tham gia các hoạt động chung, người dân đều góp sức bằng tinh thần tự nguyện, phấn khởi. Ngày hội vì thế không chỉ được tổ chức cho Nhân dân mà còn do chính Nhân dân cùng tham gia tạo dựng, gìn giữ và lan tỏa.

Nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Tủa Chùa.

Tại các khu dân cư, ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nhìn lại kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, những câu chuyện về sự đồng lòng phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống tiếp tục được chia sẻ, nhân rộng. Việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm sâu sắc thêm ý nghĩa của các hoạt động. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn nhắc nhở mỗi gia đình, mỗi cộng đồng về trách nhiệm trao truyền bản sắc cho thế hệ sau.

Ông Trần Quý Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam đã củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khơi dậy ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa. Cần tiếp tục quan tâm truyền dạy những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, để các cháu biết nói tiếng dân tộc mình, hiểu phong tục của gia đình, cộng đồng và tự hào về cội nguồn. Khi văn hóa được gìn giữ từ mỗi gia đình, mỗi bản làng, những giá trị tốt đẹp sẽ tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.

Những ngày hội ở Điện Biên sẽ khép lại, đồng bào các dân tộc sẽ trở về với nhịp sống thường ngày. Nhưng dư âm của tiếng hát, điệu múa, những cuộc tranh tài sôi nổi và vòng xòe đoàn kết sẽ đọng lại trong lòng mỗi người. Hơn cả một hoạt động văn hóa, ngày hội giúp cộng đồng các dân tộc thêm gần gũi, mỗi người thêm yêu quê hương và tự hào về bản sắc dân tộc mình. Từ đó, sức mạnh đoàn kết tiếp tục được bồi đắp, trở thành nguồn lực tinh thần để các địa phương xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.