Gia Lai bảo tồn bản sắc văn hóa qua truyền dạy đánh cồng chiêng

UBND xã Ia Pnôn (Gia Lai) cho biết vừa tổ chức 2 lớp truyền dạy đánh cồng chiêng, trao giấy chứng nhận cho 48 học viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa Tây Nguyên cho thế hệ trẻ.

Theo UBND xã Ia Pnôn, việc truyền dạy đánh cồng chiêng cho người dân tộc thiểu số là hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng đời sống cộng đồng - một trong những nội dung quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030.

Chương trình chú trọng tuyên truyền, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; bảo tồn tiếng nói, chữ viết, lễ hội, trang phục, nghề truyền thống, phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa đặc sắc. Đồng thời, chương trình khuyến khích phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng, sản phẩm đặc trưng, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Ông Nguyễn Huệ, Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn (áo xanh) trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học. Ảnh: Trần Hoàn

Tại xã Ia Pnôn, địa phương tổ chức 2 lớp học trực tiếp, mỗi lớp có 24 học viên. Lớp thứ nhất diễn ra từ ngày 14/10 đến 21/10/2026, lớp thứ hai từ ngày 4/11 đến 11/11/2026. Địa điểm tổ chức tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Triêl và làng Bua.

Giảng viên truyền dạy là các nghệ nhân, người có uy tín, có kỹ năng và kinh nghiệm trong thực hành văn hóa cồng chiêng. Hai bộ cồng chiêng được chuẩn bị để phục vụ hoạt động giảng dạy và thực hành của học viên.

Thông qua các lớp học, học viên được tiếp cận, thực hành và nắm bắt những kỹ năng cơ bản trong nghệ thuật đánh cồng chiêng. Qua đó, địa phương tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, nhất là thế hệ trẻ, đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Huệ, Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn đã trao giấy chứng nhận cho 48 học viên hoàn thành khóa học.

Việc tổ chức các lớp truyền dạy không chỉ góp phần duy trì hoạt động văn hóa truyền thống trong cộng đồng mà còn tạo điều kiện để các nghệ nhân trao truyền kỹ năng, kinh nghiệm cho thế hệ kế cận. Đây là cách làm thiết thực nhằm giữ gìn tiếng cồng chiêng trong đời sống buôn làng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.