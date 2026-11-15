Giá nông sản hôm nay (15-11): Cà phê chịu sức ép giảm sâu, hồ tiêu bất ngờ lao dốc

Robusta rơi xuống dưới 3.200 USD/tấn

Thị trường cà phê ngày 15-11 tiếp tục ghi nhận diễn biến kém tích cực trên sàn giao dịch quốc tế. Giá Robusta trên sàn London giảm ở các kỳ hạn chủ chốt, trong khi Arabica trên sàn New York biến động trái chiều.

Theo đó, hợp đồng Robusta giao tháng 1-2027 giảm 11 USD/tấn, xuống còn 3.196 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 15 USD/tấn, còn 3.174 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica diễn biến phân hóa giữa các kỳ hạn. Hợp đồng giao tháng 12-2026 giảm 0,55 US cent/pound, xuống còn 279,65 US cent/pound.

Ngược lại, hợp đồng giao tháng 3-2027 tăng nhẹ 0,05 US cent/pound, lên 274,6 US cent/pound; kỳ hạn tháng 5-2027 cũng tăng 0,3 US cent/pound, đạt 270,45 US cent/pound.

Đối với thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay chững lại, dao động ở mức 82.300-83.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk đạt 83.000 đồng/kg; Gia Lai đạt 82.800 đồng/kg; Lâm Đồng ở mức 82.300 đồng/kg, riêng khu vực Đắk Nông đạt 83.000 đồng/kg.

>>> Nhận định thị trường: Áp lực nguồn cung đang là yếu tố đáng chú ý đối với giá cà phê, đặc biệt là Robusta. Brazil đẩy mạnh xuất khẩu, đồng Real suy yếu và hoạt động thu hoạch vụ mới tại Việt Nam đang tạo thêm áp lực lên thị trường. Theo số liệu được dẫn từ Hiệp hội Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil, quốc gia này xuất khẩu hơn 5,3 triệu bao cà phê trong tháng 10-2026, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE giảm xuống 211.321 bao tính đến ngày 13-11, mức thấp nhất trong 27 năm. Những yếu tố trái chiều này khiến triển vọng giá cà phê chưa thực sự rõ ràng. Trong ngắn hạn, Robusta vẫn đối mặt nguy cơ giảm thêm nếu nguồn cung mới tiếp tục gia tăng và sức mua chưa cải thiện.

Hồ tiêu đồng loạt giảm, Gia Lai xuống còn 134.500 đồng/kg

Sau chuỗi dài duy trì mặt bằng giá ổn định, thị trường hồ tiêu trong nước ngày 15-11 bất ngờ xuống dốc đồng loạt tại các vùng trồng trọng điểm, với mức giảm 500-2.000 đồng/kg. Hiện hồ tiêu đang được thương lái thu mua với giá 134.500-136.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất 2.000 đồng/kg, xuống còn 136.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá tiêu giảm 1.500 đồng/kg, còn 135.500 đồng/kg.

Ở Gia Lai và Đồng Nai, giá thu mua giảm 1.000 đồng/kg, xuống 134.500 đồng/kg. Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi giảm 500 đồng/kg, giá hồ tiêu còn 135.500 đồng/kg.

Không chỉ thị trường nội địa, giá hồ tiêu xuất khẩu Việt Nam cũng ghi nhận mức điều chỉnh đáng kể. Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l giảm 250 USD/tấn, xuống còn 5.700 USD/tấn; loại 550 g/l giảm 95 USD/tấn, còn 5.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Việt Nam cũng giảm 150 USD/tấn, xuống 8.300 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Malaysia tiếp tục giữ mức 9.100 USD/tấn.

>>> Nhận định thị trường: Đà giảm đồng loạt của hồ tiêu trong nước cùng với sự đi xuống của giá xuất khẩu cho thấy thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt. Đáng chú ý, mức giảm mạnh tại Đắk Lắk và sự suy yếu của giá tiêu đen xuất khẩu có thể ảnh hưởng đến tâm lý thu mua của doanh nghiệp và người trồng tiêu.

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Trong những ngày tới, diễn biến nhu cầu nhập khẩu, lượng hàng tồn kho và hoạt động giao dịch của các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ đóng vai trò quan trọng đối với xu hướng giá. Dù mặt bằng giá tiêu vẫn ở mức tương đối cao, khả năng phục hồi trong ngắn hạn chưa thực sự rõ ràng nếu sức mua chưa cải thiện.