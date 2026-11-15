Thêm chuyến bay thẳng giữa Nga và Việt Nam

Máy bay của Sun PhuQuoc Airways (SPA). Ảnh: SPA

Tất cả các ghế trên máy bay đều kín chỗ. Mùa Đông năm nay, hãng sẽ khai thác 4 chuyến bay mỗi tuần, và từ năm 2027, tần suất dự kiến sẽ tăng lên 6 chuyến, kéo dài đến hết tháng 3/2027.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Sun Phu Quoc Airways lần đầu tiên gia nhập thị trường Nga, và công ty du lịch Anex là đại lý chính của hãng tại quốc gia này.

Đối với hãng hàng không của Việt Nam này, tuyến Moskva-Phú Quốc là điểm đến đầu tiên tại châu Âu và là một trong những tuyến bay dài nhất trong mạng lưới đường bay của hãng.

Chuyến bay được khai thác bằng máy bay Airbus A330 với sức chứa 247 hành khách. Có các hạng ghế Phổ thông, Phổ thông Cao cấp và Thương gia. Thời gian bay từ Moskva là 9 giờ 45 phút, trong khi chuyến bay khứ hồi mất 10 giờ 55 phút.

Hãng du lịch Anex cho biết tuyến bay thẳng mới này sẽ mở ra những cơ hội mới cho du khách tận hưởng kỳ nghỉ cao cấp. Nhà điều hành tour du lịch này dự định nâng tầm chương trình ưu đãi Anex Priority tại Phú Quốc.

Theo thông báo, hành khách của Sun Phu Quoc Airways được hưởng một số đặc quyền gồm vé miễn phí đến công viên giải trí Sun World Hon Thom (bao gồm một chuyến đi cáp treo và tham quan Cầu Hôn), giảm giá thông qua chương trình "Một vé, Triệu niềm vui", được cấp eSIM miễn phí với 5 GB dữ liệu (có hiệu lực trong 24 giờ sau khi kích hoạt).

Như vậy cho tới nay đã có 11 thành phố của Nga được nối liên lạc hàng không với Phú Quốc, trong đó có Kazan, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Vladivostok, Yekaterinburg, Ufa và Irkutsk.