Khám phá năng lượng tuần hoàn qua lăng kính nghệ thuật 'Mạch sống vô hình'

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, tối 14/11, tại Tòa nhà Di sản 24 Lý Thái Tổ, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam khai mạc triển lãm nghệ thuật “Mạch sống vô hình”.

Triển lãm quy tụ bảy nghệ sĩ và nhóm sáng tạo gồm Bách Vũ, Ngô Đình Bảo Châu, Fustic, Hiền Hoàng, Kiều Lam, Phạm Ngọc Lân và Linh San, dưới sự giám tuyển của ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Nghệ thuật Heritage Art Space.

Một góc không gian triển lãm. Ảnh: BTC

Triển lãm mang đến những cách tiếp cận đa dạng về năng lượng thông qua âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và nghệ thuật sắp đặt, đồng thời mở ra cuộc đối thoại về mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên và phát triển bền vững.

Thay vì tiếp cận năng lượng theo nghĩa thông thường, gắn với điện hay nhiên liệu, “Mạch sống vô hình” khai thác những dòng chảy và chuyển động khó nhìn thấy nhưng luôn hiện diện, định hình đời sống, từ sức gió, ánh sáng, các hệ thống tự nhiên đến những cấu trúc đô thị và nhân tạo do con người vận hành.

Chia sẻ về ý tưởng triển lãm, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ông cùng Phái đoàn Liên minh châu Âu và các nghệ sĩ đã dành nhiều tháng nghiên cứu, trao đổi về chủ đề năng lượng, trong đó tập trung tìm hiểu cách con người ở những không gian văn hóa khác nhau cảm nhận và quan niệm về năng lượng.

Qua khảo sát những góc nhìn phương Đông và phương Tây, ông nhận thấy nhận thức của con người về thế giới xung quanh trước hết được hình thành thông qua các giác quan. Trong đó, nghệ thuật có thể mở ra những cách cảm nhận mới, giúp con người tiếp cận sự vật, hiện tượng theo những chiều kích khác nhau.

Công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: BTC

Từ định hướng ấy, các nghệ sĩ đã đưa ra những diễn giải riêng về năng lượng tuần hoàn và tạo sinh, về thời gian, ký ức cũng như mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Có tác phẩm khai thác vật liệu tái chế, có tác phẩm gợi mở những chuyển động của tự nhiên thông qua âm thanh, ánh sáng và hình ảnh. Mỗi thực hành nghệ thuật trở thành một lăng kính để người xem quan sát những dòng chảy vốn thường bị bỏ qua trong đời sống thường nhật.

Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn cũng khuyến khích công chúng dành thời gian quan sát, lắng nghe thật chậm để tự khám phá những tầng ý nghĩa ẩn chứa trong từng tác phẩm. Bởi khi đặt tư duy và nhận thức của mỗi cá nhân trong vũ trụ rộng lớn, những hiểu biết của con người cũng chỉ là một phần nhỏ bé. Vì vậy, triển lãm không hướng người xem đến một cách hiểu duy nhất mà tạo không gian cho những cảm nhận và diễn giải cá nhân.