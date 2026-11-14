Ô Trấn - thủy trấn cổ kính đầy chất thơ vùng sông nước Giang Nam của Trung Quốc

Sau cơn mưa, Ô Trấn - thủy trấn cổ kính hơn 1.300 năm tuổi ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc như trút bỏ vẻ rực rỡ, sống động và nhộn nhịp của những ngày nắng, để lộ ra cốt cách chân thực nhất của một thị trấn sông nước vùng Giang Nam. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Rất đông du khách đến thăm quan, tìm hiểu kiến trúc cổ kính tại Ô Trấn. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Rất đông du khách đến thăm quan, tìm hiểu kiến trúc cổ kính tại Ô Trấn. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Du khách thích thú check-in dưới khung cảnh mờ ảo, nên thơ tại thị trấn cổ hơn nghìn năm tuổi. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Dòng sông tĩnh lặng tựa như dải ngọc bích, uốn lượn mềm mại xuyên qua thị trấn cổ. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Mặc dù bước sang tháng 11, thời tiết tại Ô Trấn mưa nhiều, nhưng hằng ngày vẫn có hàng nghìn du khách đến thăm quan, thưởng ngoạn khung cảnh nên thơ tại đây. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Nhiều bạn trẻ mặc trang phục truyền thống check-in tại Ô Trấn. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Những chiếc thuyền mái đen thong dong lướt trên mặt nước, đưa du khách thưởng ngoạn khung cảnh mờ ảo của thị trấn sông nước nghìn năm tuổi. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Du khách khám phá những ngôi nhà cổ tại Ô Trấn. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Những chiếc thuyền mái đen thong dong lướt trên mặt nước, đưa du khách thưởng ngoạn khung cảnh mờ ảo của thị trấn sông nước nghìn năm tuổi. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Nhiều bạn trẻ mặc trang phục truyền thống check-in tại Ô Trấn. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Vào những ngày mưa, nơi đây lại khoác lên mình một vẻ đẹp thoát tục đầy mê hoặc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Dòng sông tĩnh lặng tựa như dải ngọc bích, uốn lượn mềm mại xuyên qua thị trấn cổ. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Khung cảnh mờ ảo, vừa tinh tế lại vừa sâu lắng sau cơn mưa tại Ô Trấn. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Dòng sông tĩnh lặng tựa như dải ngọc bích, uốn lượn mềm mại xuyên qua thị trấn cổ. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Những ngôi nhà với kiến trúc cổ kính được phủ đầy hoa cỏ trở thành đặc trưng riêng biệt của vùng đất Giang Nam. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Nhịp sống tại Ô Trấn bỗng chốc chậm lại vào những ngày mưa. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)