Xã Phú Xuyên: Tăng cường củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư

Các thôn ở xã Phú Xuyên sôi nổi tổ chức hoạt động giao lưu văn hoá, thi đấu thể thao hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Nguyễn Chương

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nguồn lực, gần đây thôn Phú Cường đã xây thành công công trình dân vận khéo “Điểm sinh hoạt cộng đồng, sáng- xanh- sạch- đẹp”. Công trình có diện tích khoảng 250m², được trang bị, lắp đặt các phương tiện, dụng cụ phục vụ rèn luyện thể dục thể thao, vui chơi giải trí ngoài trời và hệ thống bồn hoa, cây cảnh, tạo điểm nhấn cho không gian sinh hoạt cộng đồng.

Công trình dân vận khéo “Điểm sinh hoạt cộng đồng, sáng- xanh- sạch- đẹp” tại thôn Phú Cường, xã Phú Xuyên. Ảnh: Nguyễn Chương

“Công trình “Điểm sinh hoạt cộng đồng, sáng- xanh- sạch- đẹp” tổng trị giá gần 200 triệu đồng; kinh phí chủ yếu từ nguồn lực xã hội hoá. Đây là công trình có ý nghĩa rất trọng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng của người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, sạch đẹp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Cường Hoàng Hải Anh cho biết.

Khu dân cư là địa bàn gần dân, sát dân, nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt, lao động, học tập và giao lưu văn hoá của cộng đồng. Đây cũng là nơi trực tiếp triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Vì vậy, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ thể hiện ở sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của người dân, mà còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Lễ cắt băng khánh thành công trình Nhà văn hoá thôn Thao Chính, xã Phú Xuyên. Ảnh: Nguyễn Chương

Hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam (24-11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), tại 32/32 thôn ở xã Phú Xuyên đều sôi nổi tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao; phát động các phong trào thi đua giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và những đối tượng yếu thế trong xã hội.

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Thao Chính được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần kết nối, thắt chặt tình cảm cộng đồng. Đến với ngày hội, chúng tôi được mang những lời ca, tiếng hát ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi truyền thống đoàn kết của dân tộc, đồng thời được chứng kiến lễ cắt băng khánh thành công trình nhà văn hoá thôn nên mọi người đều rất vui mừng, vì quê hương ngày càng đổi mới, phát triển”, bà Vũ Thị Kim Soa ở thôn Thao Chính cho biết.

Để tăng cường củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Xuyên và các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, lan toả những giá trị tốt đẹp của Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hoạt động tập trung hướng về các thôn, khu dân cư theo hướng đổi mới, thiết thực; khẳng định vai trò trung tâm trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân cùng chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Nhiệm vụ quan trọng được các cơ quan, đơn vị ở xã Phú Xuyên chú trọng là tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng thời, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương người tốt, việc tốt; kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Lãnh đạo xã Phú Xuyên tặng hoa chúc mừng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Thao Chính. Ảnh: Nguyễn Chương

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Xuyên Trương Thanh Hưng cho biết, địa phương đã ban hành kế hoạch liên tịch tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hoạt động tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được triển khai sâu rộng. Những giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống, di sản văn hoá vật thể, phi vật thể, nét đẹp làng nghề truyền thống được tôn vinh; sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương…được giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ rộng rãi.

“Các hoạt động được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi, đồng thuận, gắn kết trong Nhân dân, qua đó tiếp tục khơi dậy niềm tin, sức mạnh xây dựng các khu dân cư an toàn, ấm no, hạnh phúc. Trong đợt này, các đoàn công tác của lãnh đạo xã đã về dự, tặng hoa chúc mừng tại các thôn và tặng quà động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”, bà Trương Thanh Hưng thông tin.