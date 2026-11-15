Tưởng niệm 10 năm ngày Hòa thượng Thích Chơn Thiện viên tịch: Ngẫm 10 pháp ngữ đáng nhớ của ngài
Nhân tưởng niệm 10 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện (1942-2016) viên tịch, Giác Ngộ online xin trích giới thiệu cùng bạn đọc những lời dạy đáng suy ngẫm của ngài.
Nội dung những pháp ngữ này được Tổ Công tác bạn đọc sưu tầm từ các lời dạy, đạo từ, tác phẩm của Trưởng lão Hòa thượng, trong chuyên mục "Pháp ngữ Giác Ngộ" trên Fanpage Báo Giác Ngộ xuất bản vào mỗi buổi sáng hàng ngày.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tuong-niem-10-nam-ngay-hoa-thuong-thich-chon-thien-vien-tich-ngam-10-phap-ngu-dang-nho-cua-ngai-post81626.html