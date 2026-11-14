6 quân nhân hy sinh trong vụ chìm xe thiết giáp

Trước đó, vào 8h25 ngày 12/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trường bắn quốc gia TB1 (xã Biên Sơn, thành phố Bắc Ninh), kíp xe thiết giáp BMP-1 của Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 gặp sự cố khiến phương tiện bị chìm, 6 chiến sĩ hy sinh.

Thủ tướng đã quyết định cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho 6 quân nhân hy sinh. Các liệt sĩ đều thuộc Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, gồm:

Hạ sĩ Phạm Văn Tâm, quê ở xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa.

Hạ sĩ Nguyễn Tiến Đức, ở phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Trung sĩ Mai Thanh Phương, ở xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa.

Trung sĩ Nguyễn An Ninh, ở xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình.

Hạ sĩ Lâm Duy Khánh, ở xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình.

Trung sĩ Hoàng Long Nhật, ở xã Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang xúc tiến thủ tục trình xét khen thưởng cho các liệt sĩ.