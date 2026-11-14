Đường sắt mở tuyến tàu kết nối du lịch Hà Nội - Thái Nguyên

Từ ngày 14.11, đôi tàu du lịch QT1/QT2 chính thức được đưa vào khai thác trên tuyến Hà Nội - Lưu Xá (Thái Nguyên), phục vụ hành khách vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Đây là sản phẩm du lịch được tổ chức theo mô hình kết hợp vận tải đường sắt với ô tô trung chuyển, tạo điều kiện để du khách di chuyển, tham quan và nghỉ dưỡng.

Điểm nhấn chuyến tàu là không gian giao lưu văn hóa, thưởng trà và trải nghiệm ẩm thực. Ảnh minh họa

Theo đó, du khách có thể lựa chọn chuyến đi trong ngày hoặc kết hợp lưu trú qua đêm tại Hà Nội và Thái Nguyên, tùy theo nhu cầu và lịch trình cá nhân.

Việc kết hợp tàu hỏa với phương tiện trung chuyển bằng ô tô cũng tạo điều kiện để tổ chức các chương trình tham quan theo nhu cầu của từng nhóm khách.

Ngoài việc mua vé tàu riêng lẻ, hành khách có thể tự xây dựng hành trình tham quan hoặc đăng ký các chương trình du lịch trọn gói được thiết kế theo từng nhóm khách.

Giá vé cho toàn chặng Hà Nội - Lưu Xá được niêm yết ở mức 180.000 đồng/vé, kèm thêm ưu đãi dành cho khách mua từ 3 vé trở lên hoặc lựa chọn vé khứ hồi.

Bên cạnh hình thức mua vé thông thường, hành khách có thể chủ động tổ chức hành trình hoặc đăng ký các chương trình du lịch trọn gói.

Các lựa chọn và hình thức ưu đãi trên nhằm tạo thêm thuận lợi cho nhu cầu của người dân và du khách khi sử dụng dịch vụ.

Đôi tàu du lịch tuyến Hà Nội - Lưu Xá (Thái Nguyên) chính thức được đưa vào hoạt động

Việc đưa đôi tàu QT1/QT2 vào hoạt động góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch đường sắt, quảng bá văn hóa trà Thái Nguyên và tăng cường kết nối du lịch giữa hai địa phương.

Việc tổ chức cho tàu chạy vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách lựa chọn hành trình khám phá Hà Nội và Thái Nguyên.