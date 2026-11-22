Bánh khoái - Món ăn dân dã ở xứ Thanh.

Trong bản đồ ẩm thực phong phú của vùng đất Thanh Hóa, bên cạnh nem chua, chả tôm hay bánh cuốn, bánh khoái nồi gang giữ một vị trí rất riêng trong ký ức của những người con xa quê. Chẳng cầu kỳ sơn hào hải vị, món bánh này được làm nên từ chính những sản vật bình dị nhất của đồng ruộng, vườn nhà, nhưng lại có sức gây thương nhớ lạ kỳ.

Để làm nên mẻ bánh khoái chuẩn vị xứ Thanh, khâu chọn nguyên liệu đóng vai trò quyết định. Bột bánh phải được làm từ gạo tẻ ngon, ngâm đủ nước rồi đem xay thật mịn thành thứ bột nước sánh mượt, không quá đặc cũng không quá loãng. Phần nhân bánh là những sản vật đồng nội, những cọng rau cần nước tươi non lấy phần cuống giòn sần sật, bắp cải thái sợi nhỏ thanh mát và không thể thiếu tép đồng tươi rói.

Người sành ăn xứ Thanh vẫn truyền tai nhau bí quyết làm bánh khoái ngon đúng điệu là phải dùng chảo gang, đun trên bếp củi và tráng bánh bằng mỡ lợn. Một chút mỡ được đun nóng, láng đều khắp mặt chảo để bánh không dính, đồng thời tạo nên lớp vỏ vàng giòn, béo thơm. Chảo gang sau khi được làm nóng đều, người thợ nhanh tay múc một muôi bột nước, dàn mỏng khắp mặt chảo rồi lần lượt rắc lên trên rau cần, bắp cải thái sợi và những con tép đồng đỏ au. Tiếng bột chạm mặt chảo xèo xèo, hương mỡ nóng quyện cùng mùi thơm của gạo, rau xanh và tép đồng lan tỏa, đánh thức vị giác ngay từ khi bánh còn trên bếp. Khi hoàn thành, bánh có màu vàng nhẹ, viền hơi xém cạnh, phần rau vẫn giữ được sắc xanh, tép đồng đỏ au, trông thật bắt mắt.

Bánh khoái ngon nhất khi được tráng bằng chảo gang, bếp củi.

Tùy khẩu vị, người làm bánh có thể thêm trứng gà để tăng độ béo ngậy. Trứng quyện vào lớp bột gạo, tạo nên màu vàng óng cùng vị thơm bùi hấp dẫn. Một số nơi còn cho thêm thì là thái nhỏ, tạo hương thơm riêng cho món ăn. Dẫu có những cách biến tấu khác nhau nhưng với nhiều người yêu ẩm thực xứ Thanh, bánh khoái tép kết hợp rau cần và bắp cải vẫn được ưa chuộng nhất.

Bánh khoái ngon nhất khi vừa rời khỏi chảo gang, được tráng đến đâu thưởng thức đến đó để giữ nguyên độ nóng hổi và giòn thơm. Đặc biệt, món ăn sẽ khó trọn vị nếu thiếu bát nước chấm pha khéo. Nước mắm cốt nguyên chất được hòa cùng nước cốt chanh tươi, thêm chút đường để cân bằng vị chua ngọt, điểm vài lát tỏi, ớt và một chút hạt tiêu bắc xay nhuyễn. Vị mặn đậm đà của mắm, chua thanh của chanh, cay nồng của tỏi ớt cùng hương tiêu ấm tạo nên thứ nước chấm đậm vị, kích thích vị giác.

Gắp miếng bánh còn nóng, chấm ngập vào bát nước mắm rồi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận trọn vẹn sự hòa quyện của nhiều hương vị. Lớp vỏ bánh giòn nhẹ, phần bên trong mềm thơm, vị ngọt bùi của tép đồng quyện với chút thanh mát của rau cần, bắp cải, thêm vị chua, cay, mặn, ngọt của nước chấm. Tất cả tạo nên dư vị đậm đà, khó quên.

Có lẽ, cái thú của món bánh khoái cũng nằm ở khoảnh khắc ấy. Bên bếp củi đỏ lửa, chảo gang liên tục xì xèo, bánh vừa chín tới đã được đặt lên đĩa, thưởng thức khi khói còn nghi ngút. Cứ thế, chiếc bánh này nối tiếp chiếc bánh khác, câu chuyện bên mâm ăn cũng rôm rả hơn.

Mộc mạc từ nguyên liệu, dân dã trong cách chế biến, chiếc bánh khoái gói ghém cả hương vị đồng quê, sự tần tảo của bà, của mẹ. Để rồi, dẫu đi đâu, giữa bao thức quà nơi phố thị, người ta vẫn nhớ, vẫn thèm chiếc bánh khoái nóng hổi bên bếp lửa quê nhà.