Hoa mua tím khoe sắc bên biệt thự cổ ở Đà Lạt, giúp tô điểm cho phố núi trong mùa lễ hội cuối năm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Hoa dã quỳ “nhuộm vàng” một triền đồi ở khu vực Cầu Đất (phường Xuân Trường-Đà Lạt) trong những ngày qua. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Dã quỳ mọc nhiều ở khu vực trung tâm lẫn ngoại ô của Đà Lạt, thường nở rộ từ giữa tháng 10 đến cuối tháng 11, thu hút đông đảo du khách tham quan. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Hoa phong linh nở thành từng chùm rực rỡ, khoe sắc trong mùa nắng lạnh - mùa đẹp nhất của phố núi Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Hoa phong linh - loài hoa mới được đưa về trồng dọc vỉa hè tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (phường Xuân Hương-Đà Lạt, Lâm Đồng) đang nở rộ. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)