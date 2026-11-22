Theo Kế hoạch, TP. Bắc Ninh tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tập trung cao điểm từ ngày 18-24.11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Một trong những điểm nhấn là các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân tại phường Bắc Giang và phường Kinh Bắc. Cụ thể, vào 20h ngày 23.11, tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật tổng hợp với thời lượng khoảng 90 phút. Chương trình quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc như dân ca Quan họ, hát chèo, hát chầu văn, hát Then - đàn tính, độc tấu violin, guitar, trình diễn trang phục các dân tộc cùng những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và truyền thống văn hiến Bắc Ninh.

Tiết mục hát Then - đàn tính của các nghệ nhân xã An Lạc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Cùng ngày, tại Quảng trường 3.2 và các tuyến phố trung tâm phường Bắc Giang sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa đường phố, trình diễn dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian và trải nghiệm văn hóa. Không gian sự kiện còn giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống, ẩm thực đặc trưng và những sản phẩm văn hóa tiêu biểu của địa phương.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, vào 20h ngày 24.11, chương trình hát dân ca Quan họ trên thuyền sẽ được tổ chức tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Kinh Bắc. Đây là dịp để những làn điệu Quan họ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - tiếp tục được giới thiệu, lan tỏa trong không gian biểu diễn giàu bản sắc.

Trong ngày 24.11, phường Kinh Bắc cũng tổ chức các hoạt động văn hóa đường phố, trình diễn dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa và quảng bá sản phẩm làng nghề, OCOP, ẩm thực địa phương.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, Bắc Ninh còn tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm nhằm giới thiệu những giá trị di sản văn hóa tiêu biểu. Từ ngày 18-25.11, tại Bảo tàng Bắc Ninh và Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ sẽ diễn ra hoạt động trưng bày, quảng bá tranh dân gian Đông Hồ, giới thiệu di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Ninh và tổ chức giáo dục trải nghiệm di sản.

Từ ngày 21-25.11, Thư viện Bắc Ninh tổ chức trưng bày sách, báo, tư liệu, địa chí và các ấn phẩm về lịch sử, văn hóa, con người Bắc Ninh. Trong tháng 11, triển lãm tranh cổ động về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh cũng được tổ chức tại Quảng trường 3.2, phường Bắc Giang và Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh.

Đáng chú ý, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ diễn ra tại các thiết chế văn hóa mà còn được mở rộng tới các cơ sở lưu trú du lịch. Trong tháng 10 và 11.2026, tỉnh khuyến khích các cơ sở lưu trú tổ chức giới thiệu, trải nghiệm văn hóa truyền thống, phối hợp với các câu lạc bộ dân ca Quan họ, ca trù, hát Then - đàn tính, nghệ nhân và nghệ sĩ tổ chức biểu diễn, giao lưu phục vụ du khách. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP và làng nghề như tranh dân gian Đông Hồ, gốm Phù Lãng, mây tre đan Xuân Lai, đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ cũng được khuyến khích trưng bày, giới thiệu.

Ẩm thực truyền thống tại Liên hoan Ẩm thực du lịch thành phố Bắc Ninh năm 2026

Trong tháng 11, tỉnh còn tổ chức Lễ hội ẩm thực Bắc Ninh mở rộng tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh, với sự tham gia của các làng nghề truyền thống tiêu biểu trên địa bàn và một số địa phương lân cận. Cùng với đó là các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim lưu động và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở.

Không chỉ tập trung vào các sự kiện trong dịp tháng 11, Kế hoạch của UBND TP. Bắc Ninh còn xác định việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là nhiệm vụ thường xuyên trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát triển văn hóa đọc; tăng cường giáo dục truyền thống trong trường học và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá di sản của thành phố với du khách trong nước và quốc tế.

Thông qua chuỗi hoạt động, Bắc Ninh hướng tới phát huy bản sắc văn hóa, con người Kinh Bắc trong thời kỳ mới, đồng thời gắn bảo tồn di sản với phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.