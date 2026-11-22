Theo Kế hoạch liên tịch số 413/KHLT-UBND-UBMTTQVN của UBND tỉnh Hưng Yên và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một trong những hoạt động đáng chú ý chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 là chương trình biểu diễn, diễu hành nhạc kèn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, diễn ra từ 20h đến 21h30 ngày 21.11 tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh và các tuyến đường theo phương án được phê duyệt.

Chương trình do Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an tỉnh tổ chức, phục vụ nhân dân và du khách.

Tiếp đó, vào 20h ngày 23.11, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến.

Cùng với các chương trình nghệ thuật, từ ngày 18-24.11, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và quảng bá di sản được tổ chức tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, Di tích đền Mẫu, đền Tiên La và Công viên Kỳ Bá. Nổi bật là Liên hoan hát chèo, ca trù, trống quân tỉnh Hưng Yên lần thứ II; triển lãm, trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Hưng Yên lần thứ X năm 2026”; giới thiệu sách, báo, tư liệu; hội chợ, xuất bản phẩm và không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa, du lịch Hưng Yên.

Đặc biệt, hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ gắn với liên hoan hát văn, chầu văn, giao lưu trò chơi dân gian và biểu diễn múa rối nước sẽ diễn ra trong hai ngày 22-23.11 tại đền Mẫu, đền Tiên La và Bảo tàng tỉnh Hưng Yên. Đây là dịp để giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, nghệ thuật dân gian và di sản văn hóa đặc trưng của địa phương.

Bên cạnh đó, từ ngày 19-24.11, các hoạt động tuyên truyền lưu động, chiếu phim và biểu diễn nghệ thuật quần chúng được tổ chức tại các xã, phường theo chương trình, cùng một số địa điểm như Quảng trường Nguyễn Văn Linh, Công viên Kỳ Bá và Bảo tàng tỉnh.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cũng được triển khai rộng khắp tại cơ sở. Từ ngày 1-24.11, các xã, phường tổ chức chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian và quảng bá giá trị văn hóa tại nhà văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao, di tích lịch sử - văn hóa và các không gian công cộng.

Đặc biệt, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết được tổ chức tại 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Tỉnh lựa chọn 5 khu dân cư tổ chức ngày hội điểm tại 5 xã: Thái Ninh, Hưng Hà, Phạm Ngũ Lão, Như Quỳnh và Nghĩa Trụ.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hưng Yên hướng tới nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, nghệ thuật truyền thống, lễ hội và làng nghề; đồng thời tăng cường sự gắn kết cộng đồng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc kết hợp các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao với quảng bá sản phẩm đặc trưng, du lịch địa phương cũng góp phần giới thiệu hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa Hưng Yên đến đông đảo nhân dân, du khách.