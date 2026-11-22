Poster chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Sự kiện diễn ra từ ngày 24 đến ngày 30/11 tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ Khai mạc, diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 40 phút ngày 24/11, được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 (Đài Truyền hình Việt Nam), Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị (QTTV), đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng số của tỉnh.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới), chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm: 3 chương (“Linh thiêng vùng đất lửa”; “Rực rỡ miền kỳ quan”; “Khát vọng Quảng Trị”) kết hợp màn bắn pháo hoa tầm cao. Tại đây, Ban tổ chức sẽ chính thức công bố các giải thưởng du lịch quốc tế danh giá năm 2026 dành cho Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam).

Tại Trung tâm Văn hóa-điện ảnh tỉnh cơ sở 2 (phường Nam Đông Hà), diễn ra chương trình biểu diễn lân sư rồng, trình diễn áo dài, lễ hội đường phố sôi động và bắn pháo hoa tầm cao chào mừng.

Tuần Văn hóa-du lịch Quảng Trị gồm chuỗi 14 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc.

Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Ấn Độ qua điện ảnh Bollywood (22-25/11): bao gồm Chương trình khảo sát điểm đến du lịch Quảng Trị (22-26/11) và Hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood (chiều 24/11 tại khách sạn Sài Gòn Quảng Bình), với sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Ấn Độ, hãng phim Ấn Độ và các hãng hàng không, các công ty lữ hành quốc tế khai thác thị trường khách Ấn Độ tại Việt Nam và các đối tác lữ hành Ấn Độ.

Mục tiêu của chương trình là xây dựng bộ sản phẩm du lịch Quảng Trị cho thị trường khách Ấn Độ, đẩy mạnh quảng bá điểm đến, xúc tiến mở đường bay từ Ấn Độ đến Quảng Trị để đón đầu làn sóng khách du lịch Ấn Độ và hiệu ứng từ phim SILAA và điện ảnh Ấn Độ.

Không gian ẩm thực với chủ đề “Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An” diễn ra từ ngày 24 đến 25/11 sân Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (cũ) (đường Hùng Vương, phường Đồng Hới), giới thiệu ẩm thực tiêu biểu của Hà Nội, đồng thời quảng bá đặc sản địa phương của Quảng Trị.

Liveshow “Rock bùng nổ” (20-22 giờ ngày 25/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới), có sự tham gia của hai ban nhạc danh tiếng Bức Tường và Microwave, dự kiến thu hút khoảng 10.000 người. Đặc biệt, trong đêm nhạc sẽ có chương trình bốc thăm trúng thưởng có 10 giải thưởng, tổng giá trị gần 400 triệu đồng là các voucher sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Di tích Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 (27-29/11) với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”, diễn ra từ 9-17 giờ hằng ngày tại Quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị, ngày 27-28/11) và Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải (ngày 29/11).

Tại khu vực Thành cổ Quảng Trị, Ban tổ chức dự kiến thực hiện nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m², kết hợp trình diễn 34 khinh khí cầu đồng loạt ở độ cao khoảng 50m chung quanh đại kỳ. Lễ hội còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu với phi công và đội ngũ kỹ thuật, cùng không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch phục vụ người dân và du khách.

Lễ hoa đăng cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ (19 giờ 30 phút-21 giờ 45 phút ngày 27/11) diễn ra tại Bến hoa đăng sông Thạch Hãn (phường Quảng Trị), thể hiện đạo lý tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghi thức thả chim bồ câu hòa bình (7-8 giờ, ngày 29/11) diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Chương trình biểu diễn của các lực lượng Công an nhân dân (19 giờ 30 phút-22 giờ ngày 28 và 29/11), diễn ra tại phường Đông Hà/Nam Đông Hà và Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới do Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và các lực lượng của Bộ công an thực hiện.

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động giải trí, âm nhạc và ẩm thực như lễ hội Bia Camel, chung kết Liên hoan Tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026, hoạt động trải nghiệm chinh phục đồi cát bằng xe địa hình ATV, biểu diễn mô-tô nước (Jetski) nghệ thuật, lễ hội Yoga biển …

Nhân dịp này, hàng loạt sản phẩm du lịch cũng được giới thiệu thử nghiệm như: tour đón bình minh, săn mây tại khu vực Điện gió Amacao (xã Tân Lập) và Đồi Cu Vơ (xã Hướng Phùng), hành trình mô-tô chinh phục cung đường Phong Nha-Khe Sanh, dù lượn “Bay trên miền Di sản” tại xã Phong Nha….