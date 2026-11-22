Tham dự Ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hồ Phúc Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các phường và gần 1.000 học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn 3 phường Vinh Phú, Thành Vinh và Trường Vinh.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Thanh niên các dân tộc năm 2026. Ảnh: T.L

Tham gia Ngày hội có các đội thi đến từ các trường THPT trên địa bàn 3 phường: Vinh Phú, Thành Vinh và Trường Vinh. Trong không khí vui tươi, đoàn kết, các đoàn viên, thanh niên đã cùng tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm, nổi bật là hai hội thi “Sắc màu văn hóa” và “Hương vị bản làng”.

Mỗi phần thi mang đến một sắc thái riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu màu sắc. Tại hội thi “Sắc màu văn hóa”, các đội thi giới thiệu những nét đẹp trong đời sống tinh thần của các dân tộc thông qua các tiết mục văn nghệ, lời ca, tiếng hát, điệu múa và trang phục truyền thống.

Những màn trình diễn được chuẩn bị công phu, thể hiện sự tự tin, năng động và khả năng sáng tạo của tuổi trẻ, đồng thời tái hiện những nét văn hóa đặc trưng được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Đức Sỹ phát biểu khai mạc Ngày hội Thanh niên các dân tộc năm 2026. Ảnh: T.L

Không chỉ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, hội thi còn là dịp để các bạn trẻ tìm hiểu sâu hơn về nguồn cội, phong tục, tập quán và những giá trị văn hóa của các dân tộc. Qua từng lời ca, điệu múa, hình ảnh trang phục truyền thống, vẻ đẹp của đời sống văn hóa cộng đồng được giới thiệu một cách sinh động, gần gũi.

Trong khi đó, hội thi “Hương vị bản làng” lại thu hút sự quan tâm bởi những món ăn truyền thống, sản vật đặc trưng và cách chế biến mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương. Mỗi món ăn không đơn thuần là một sản phẩm ẩm thực mà còn chứa đựng câu chuyện về phong tục, tập quán, điều kiện tự nhiên và kinh nghiệm lao động, sản xuất của đồng bào các dân tộc.

Trao cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: T.L

Điểm đáng chú ý của Ngày hội là các hoạt động không chỉ dừng lại ở việc tranh tài mà còn hướng đến sự giao lưu, chia sẻ và kết nối giữa đoàn viên, thanh niên. Mỗi đội thi vừa là một đại diện tham gia các phần thi, vừa là một cầu nối giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc mình đến với bạn bè. Qua đó, các bạn trẻ có thêm cơ hội hiểu biết, trân trọng sự khác biệt, cùng vun đắp tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.

Chương trình văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: T.L

Nghệ An là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, nơi cộng đồng nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, tạo nên diện mạo văn hóa phong phú và đặc sắc. Mỗi dân tộc có tiếng nói, trang phục, phong tục, tập quán, lễ hội, làn điệu dân ca và nét ẩm thực riêng. Những giá trị ấy không chỉ làm nên bản sắc văn hóa của từng cộng đồng mà còn góp phần tạo nên sự đa dạng, giàu sức sống của văn hóa xứ Nghệ.

Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: T.L

Tuy nhiên, trước tác động của quá trình hội nhập, giao lưu và những thay đổi trong đời sống xã hội, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Trong đó, thanh niên giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là lực lượng kế thừa, vừa là chủ thể sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa. Bảo tồn văn hóa không chỉ là lưu giữ những gì thuộc về quá khứ mà còn phải biết phát huy giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực tinh thần cho sự phát triển.

Từ ý nghĩa đó, Ngày hội Thanh niên các dân tộc năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu và trách nhiệm đối với di sản văn hóa dân tộc.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tham dự hội thi “Hương vị bản làng”. Ảnh: T.L

Thông qua Ngày hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An hướng tới phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tham gia bảo tồn di sản và quảng bá hình ảnh quê hương, con người Nghệ An. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động Đoàn, tạo thêm những sân chơi lành mạnh, bổ ích để thanh niên các dân tộc được giao lưu, rèn luyện, phát triển toàn diện.

Ban Giám khảo chấm điểm phần thi "Hương vị bản làng". Ảnh: T.L

Với thông điệp “Tự hào bản sắc - Kết nối tương lai”, Ngày hội góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy khát vọng cống hiến trong tuổi trẻ. Từ niềm tự hào về những giá trị văn hóa của dân tộc mình, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ thêm ý thức gìn giữ, tiếp nối và phát huy truyền thống, cùng chung sức xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, giàu bản sắc, góp phần đưa quê hương Nghệ An ngày càng phát triển.