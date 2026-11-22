Các đoàn xe diễu hành thuộc Bảng A rực rỡ sắc màu, nối đuôi nhau khởi hành qua các tuyến đường trung tâm. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau chủ trì, nhằm tạo điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá thương hiệu tôm Cà Mau.

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, chương trình diễu hành quy tụ tổng cộng 27 xe, trong đó có 16 xe mô hình nghệ thuật đại diện cho 16 cụm xã, phường trong toàn tỉnh.

Chương trình được chia thành hai đợt tại hai khu vực trọng điểm: Bảng A gồm 9 cụm xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Cà Mau (cũ) thi chấm điểm và diễu hành vào ngày 21/11; Bảng B gồm 7 cụm thuộc địa bàn tỉnh Bạc Liêu (cũ) sẽ tranh tài và diễu hành vào ngày 23/11.

Xe diễu hành gắn biểu tượng Mũi Cà Mau, con tôm đặc sản cùng hình ảnh các nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn đàn ghi-ta, đàn kìm. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Đợt 1diễn ra chiều tối 21/11 ở khu vực phường An Xuyên, ngay sau phần chấm điểm mô hình và thuyết trình trước Ban Giám khảo vào buổi chiều, lễ phát lệnh xuất phát diễu hành chính thức bắt đầu 17 giờ cùng ngày.

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Các pano cổ động trên xe diễu hành khắc họa sinh động không gian văn hóa đình, chùa, lễ hội truyền thống và mô hình sản đặc trưng vùng lúa-tôm Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Trong sắc áo cờ đỏ sao vàng đồng bộ, rực rỡ sắc màu, các đoàn xe đại diện cho 9 cụm xã, phường cùng đoàn xe của Ban tổ chức đã diễu hành qua các tuyến đường trung tâm thuộc phường An Xuyên, phường Tân Thành và phường Lý Văn Lâm, trước khi tiến về tập kết dọc hai bên Quảng trường Phan Ngọc Hiển để hòa nhịp cùng không khí đêm khai mạc Festival.

Ban tổ chức chấm điểm các hạng mục trang trí trên xe diễu hành của các cụm xã, phường trước giờ xuất phát. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Mỗi chiếc xe tham gia được ví như một “tác phẩm nghệ thuật di động”, được các địa phương đầu tư công phu, đáp ứng khắt khe các tiêu chí về tính sáng tạo, thẩm mỹ, độ an toàn vận hành và khả năng khắc họa rõ nét bản sắc quê hương.

Sự kết hợp hài hòa giữa sắc màu riêng của từng cụm đã vẽ nên một bức tranh sống động về vùng đất và con người nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc. Nổi bật trên các xe mô hình là hình tượng con tôm, cua biển, sóng nước, cột mốc Mũi Cà Mau cùng nhiều sản vật đặc trưng.

Nhiều đoàn còn khéo léo lồng ghép nét đẹp của đô thị năng động, hiện đại với miền quê sông nước trù phú, những cánh rừng tràm, rừng đước xanh ngút ngàn và vùng kinh tế biển giàu tiềm năng…

Bên cạnh tạo hình ấn tượng, không gian văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer cũng được tái hiện sinh động qua hình ảnh mái đình, ngôi chùa, hạt lúa truyền thống, tà áo dài duyên dáng cùng trang phục dân tộc đặc sắc.

Trên suốt hành trình diễu hành, những giai điệu đàn kìm, đàn guitar rộn rã hòa cùng nụ cười tươi tắn, những cái vẫy tay thân thiện của lực lượng diễn viên, nghệ nhân… đã khuấy động không khí lễ hội đường phố thêm náo nhiệt, tạo nên sự giao lưu gần gũi với khán giả đứng chật kín hai bên đường.

Tiếp nối thành công của chặng diễu hành Bảng A, vào chiều tối 23/11 tới, Bảng B với các xe đại diện cho 7 cụm xã, phường sẽ chính thức chấm điểm tại khu vực Trung tâm Văn hóa tỉnh (cơ sở 2), sau đó diễu hành qua các tuyến đường trung tâm phường Bạc Liêu và tập kết tại Khu Lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Chuỗi hoạt động diễu hành đường phố không chỉ tạo khí thế phấn khởi cho người dân và du khách, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào quê hương, đưa hình ảnh văn hóa và thương hiệu tôm Cà Mau lan tỏa mạnh mẽ.